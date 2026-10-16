Рубин - Оренбург (15.10.2026) | Кубок России 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Рубин Казань и Оренбург. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Рубин Казань (схема 5-4-1): Артур Нигматуллин, Андерсон Арройо, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Жахонгир Урозов, Илья Рожков, Руслан Безруков, Угочукву Иву, Игнасио Сааведра, Назми Грипши, Жак Сиве.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Оренбург на сегодняшнюю встречу: Александр Дегтев, Антон Лукашов, Данила Хотулёв, Артём Касимов, Данила Ведерников, Михаил Пыхчеев, Егор Назаренко, Дмитрий Рыбчинский, Руслан Куль, Ренат Голыбин, Андрей Касаджиков.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда Оренбург открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Егор Назаренко. Счет стал 0:1.

На 10-й минуте поединка команда Оренбург сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Ренат Голыбин. Счет стал 0:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 40-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ренат Голыбин (Оренбург).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Оренбург поле покинул Руслан Куль, а вместо него вышел Евгений Болотов.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Угочукву Иву на поле появился Эдди Сальседо (Рубин Казань).

На 46-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Егор Тесленко, а вместо него вышел Даниил Кузнецов.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Руслан Безруков на поле появился Ульви Бабаев (Рубин Казань).

На 56-й минуте в составе Оренбург поле покинул Дмитрий Рыбчинский, а вместо него вышел Дамиан Пуэбла.

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Егор Назаренко (Оренбург).

На 62-й минуте предупреждение получил Андрей Касаджиков (Оренбург).

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Жак Сиве (Рубин Казань).

На 67-й минуте предупреждение получил Данила Хотулёв (Оренбург).

На 69-й минуте поединка команда Оренбург сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Данила Хотулёв. Счет стал 0:3.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Илья Рожков на поле появился Илья Самошников (Рубин Казань).

На 70-й минуте в составе Оренбург поле покинул Ренат Голыбин, а вместо него вышел Гедеон Гузина.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Михаил Пыхчеев на поле появился Максим Сивис (Оренбург).

На 75-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Жак Сиве, а вместо него вышел Даниил Моторин.

На 77-й минуте поединка команда Оренбург сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Андрей Касаджиков. Счет стал 0:4.

На 80-й минуте Андрей Касаджиков (Оренбург) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антон Лукашов на поле появился Джон Паласиос (Оренбург).

На 90-й минуте поединка команда Рубин Казань сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Ульви Бабаев. Счет стал 1:4.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Рубин Казань и Оренбург завершился с итоговым счетом 1:4 в пользу команды Оренбург.

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