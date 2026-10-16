Динамо Загреб - Андерлехт (15.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ГНК Динамо Загреб и Андерлехт. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Орель Гринфельд. Игра прошла на стадионе «Стадион Максимир» в городе Загреб.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ГНК Динамо Загреб (схема 4-1-4-1): Доминик Котарски, Нико Галешич, Серхи Домингес, Степан Раделич, Маттео Винлёф, Йосип Мишич, Икер Альмена, Лука Стойкович, Лука Иванушец, Арбер Ходжа, Дион Дрена Бельо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Андерлехт на сегодняшнюю встречу: Колин Косеманс, Каис Барри, Эндрю Омобамиделе, Лео Петрот, Олег Рябчук, Матьё Струйкенс, Тело Аасгаард, Мартен Винклер, Лукаш Амброс, Тристан Дегреф, Михайло Цветкович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 30-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Нико Галешич (ГНК Динамо Загреб).

На 35-й минуте в карточку арбитра попал Тристан Дегреф (Андерлехт).

На 55-й минуте предупреждение получил Йосип Мишич (ГНК Динамо Загреб).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе ГНК Динамо Загреб поле покинул Икер Альмена, а вместо него вышел Дани Родригес.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нико Галешич на поле появился Морис Валинчич (ГНК Динамо Загреб).

На 65-й минуте в составе Андерлехт поле покинул Лукаш Амброс, а вместо него вышел Тауфик Бентаеб.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лука Стойкович на поле появился Лукас Качавенда (ГНК Динамо Загреб).

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Мартен Винклер (Андерлехт).

На 77-й минуте в составе Андерлехт поле покинул Тристан Дегреф, а вместо него вышел Адриано Бертаччини.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Михайло Цветкович на поле появился Данило Сикан (Андерлехт).

На 87-й минуте в составе Андерлехт поле покинул Матьё Струйкенс, а вместо него вышел Амане Ромео.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартен Винклер на поле появился Оливер Антман (Андерлехт).

На 90-й минуте матча команда ГНК Динамо Загреб открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дион Дрена Бельо с пенальти. Счет стал 1:0.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ГНК Динамо Загреб и Андерлехт завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды ГНК Динамо Загреб.

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