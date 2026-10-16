Родина - Спартак Москва (15.10.2026) | Кубок России 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Родина Москва и ФК Спартак Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Родина Москва (схема 4-2-3-1): Сергей Айдаров, Станислав Бессмертный, Родриго Бекао, Митя Крижан, Лео Гогличидзе, Руслан Фищенко, Икер Посо, Магомедхабиб Абдусаламов, Андрей Егорычев, Солтмурад Бакаев, Герман Онугха.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Спартак Москва на сегодняшнюю встречу: Илья Помазун, Даниил Денисов, Кристофер Ву, Руслан Литвинов, Виктор Парада, Наиль Умяров, Гедсон Фернандеш, Игорь Дмитриев, Эсекьель Барко, Жозе Маркос Маркиньос, Мирлинд Даку.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 23-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Руслан Фищенко (Родина Москва).

На 25-й минуте матча команда ФК Спартак Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Жозе Маркос Маркиньос. Счет стал 0:1.

На 40-й минуте поединка команда Родина Москва сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Магомедхабиб Абдусаламов. Счет стал 1:1.

На 42-й минуте поединка команда Родина Москва сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Герман Онугха. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Солтмурад Бакаев, а вместо него вышел Дмитрий Тананеев.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Родриго Бекао на поле появился Астемир Гордюшенко (Родина Москва).

На 49-й минуте поединка команда ФК Спартак Москва сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Мирлинд Даку. Счет стал 2:2.

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Наиль Умяров (ФК Спартак Москва).

На 62-й минуте предупреждение получил Гедсон Фернандеш (ФК Спартак Москва).

На 62-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Герман Онугха, а вместо него вышел Артур Гарибян.

На 64-й минуте поединка команда ФК Спартак Москва сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Мирлинд Даку. Счет стал 2:3.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Наиль Умяров на поле появился Роман Зобнин (ФК Спартак Москва).

На 67-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Эсекьель Барко, а вместо него вышел Пабло Солари.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Парада на поле появился Срджан Бабич (ФК Спартак Москва).

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Игорь Дмитриев (ФК Спартак Москва).

На 79-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Мирлинд Даку, а вместо него вышел Манфред Угальде.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниил Денисов на поле появился Владислав Саус (ФК Спартак Москва).

На 90-й минуте предупреждение получил Манфред Угальде (ФК Спартак Москва).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Астемир Гордюшенко (Родина Москва).

На 90-й минуте поединка команда ФК Спартак Москва сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Манфред Угальде. Счет стал 2:4.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Родина Москва и ФК Спартак Москва завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу команды ФК Спартак Москва.

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