Бенфика - Селтик (15.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бенфика и Селтик. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Никола Дабанович. Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луш» в городе Лиссабон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бенфика (схема 4-2-3-1): Анатолий Трубин, Александер Ба, Томаш Араужо, Клеман Лангле, Сэмюэл Даль, Фредрик Эурснес, Жуан Пальинья, Доди Лукебакио, Георгий Судаков, Джанлука Престианни, Джон Дуран.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Селтик на сегодняшнюю встречу: Вильями Синисало, Колби Донован, Дэйн Мюррей, Остон Трасти, Киран Тирни, Каллум Макгрегор, Мика Баур, Камило Дуран, Оливер Сёренсен, Себастьян Тунекти, Каспер Хёг.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 5-й минуте матча команда Бенфика открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джон Дуран с пенальти. Счет стал 1:0.

На 23-й минуте поединка команда Бенфика сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Александер Ба. Счет стал 2:0.

На 36-й минуте поединка команда Бенфика сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Джон Дуран. Счет стал 3:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 44-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Сэмюэл Даль (Бенфика).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Селтик поле покинул Каспер Хёг, а вместо него вышел Айсем Хассан.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьян Тунекти на поле появился Каллум Осман (Селтик).

На 57-й минуте в составе Селтик поле покинул Оливер Сёренсен, а вместо него вышел Бенджамин Нюгрен.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мика Баур на поле появился Алекс Окслейд-Чемберлен (Селтик).

На 63-й минуте поединка команда Селтик сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Камило Дуран. Счет стал 3:1.

На 64-й минуте в составе Бенфика поле покинул Георгий Судаков, а вместо него вышел Клаудио Эчеверри.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сэмюэл Даль на поле появился Суффиан Эль-Каруани (Бенфика).

На 67-й минуте в составе Бенфика поле покинул Джон Дуран, а вместо него вышел Вангелис Павлидис.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Доди Лукебакио на поле появился Андреас Шельдеруп (Бенфика).

На 69-й минуте в карточку арбитра попал Александер Ба (Бенфика).

На 77-й минуте в составе Селтик поле покинул Колби Донован, а вместо него вышел Жордан Лотомба.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александер Ба на поле появился Алессандро Чиркати (Бенфика).

На 85-й минуте предупреждение получил Жуан Пальинья (Бенфика).

На 89-й минуте поединка команда Бенфика сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Вангелис Павлидис. Счет стал 4:1.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бенфика и Селтик завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Бенфика.

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