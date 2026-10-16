Ференцварош - Виктория Пльзень (15.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ференцварош и ФК Виктория Пльзень. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Дамиан Силвестрак. Игра прошла на стадионе «Групама Арена» в городе Будапешт.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ференцварош (схема 4-2-3-1): Даниэль Радноти, Аттила Осват, Тон Рамекерс, Мариано Гомес, Каду, Мариус Корбу, Адам Надь, Юсуф Бамиделе, Кристоффер Захариассен, Велько Бирманчевич, Кристиан Листеш.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Виктория Пльзень на сегодняшнюю встречу: Доминик Тапай, Адам Габриэль, Сампсон Две, Филип Пребсл, Мерхас Доски, Стефан Пиргич, Патрик Грошовски, Александр Сойка, Иржи Панос, Амар Мемич, Кристоф Кабонго.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Radoslav Kovac (ФК Виктория Пльзень).

На 7-й минуте в карточку арбитра попал Аттила Осват (Ференцварош).

На 49-й минуте матча команда Ференцварош открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кристоффер Захариассен. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе ФК Виктория Пльзень поле покинул Кристоф Кабонго, а вместо него вышел Бабукар Фааль.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иржи Панос на поле появился Томаш Ладра (ФК Виктория Пльзень).

На 64-й минуте в составе ФК Виктория Пльзень поле покинул Патрик Грошовски, а вместо него вышел Лукаш Черв.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиан Листеш на поле появился Даниэль Арзани (Ференцварош).

На 78-й минуте в составе ФК Виктория Пльзень поле покинул Александр Сойка, а вместо него вышел Салим Фиго Лавал.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амар Мемич на поле появился Денис Вишински (ФК Виктория Пльзень).

На 81-й минуте поединка команда Ференцварош сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Кристоффер Захариассен. Счет стал 2:0.

На 84-й минуте в составе Ференцварош поле покинул Юсуф Бамиделе, а вместо него вышел Хабиб Майга.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Велько Бирманчевич на поле появился Каллум О'Дауда (Ференцварош).

На 90-й минуте поединка команда ФК Виктория Пльзень сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Денис Вишински. Счет стал 2:1.

На 90-й минуте в составе Ференцварош поле покинул Кристоффер Захариассен, а вместо него вышел Адам Мадарас.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мариус Корбу на поле появился Джонатан Леви (Ференцварош).

На 90-й минуте предупреждение получил Лукаш Черв (ФК Виктория Пльзень).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Тон Рамекерс (Ференцварош).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ференцварош и ФК Виктория Пльзень завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Ференцварош.

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