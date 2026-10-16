Сельта - Ювентус (15.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сельта и Ювентус. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сандер ван дер Эйк. Игра прошла на стадионе «Эстадио Абанка-Балаидос» в городе Виго.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сельта (схема 3-4-3): Йонуц Раду, Хави Родригес, Йоэль Лаго, Маркос Алонсо, Хавьер Руэда, Илайш Мориба, Алейкс Фебас, Серхио Каррейра, Уго Альварес, Ферран Жутгла, Виллиот Сведберг.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ювентус на сегодняшнюю встречу: Гульельмо Викарио, Пьер Калулу, Федерико Гатти, Ллойд Келли, Уэстон Маккенни, Пап Матар Сарр, Тён Копмейнерс, Андреа Камбьязо, Франсишку Консейсан, Керим Алайбегович, Ник Вольтемаде.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 18-й минуте матча команда Сельта открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Уго Альварес. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 39-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Виллиот Сведберг (Сельта).

На 54-й минуте в карточку арбитра попал Ллойд Келли (Ювентус).

На 58-й минуте поединка команда Ювентус сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Ник Вольтемаде. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Сельта поле покинул Виллиот Сведберг, а вместо него вышел Кухайб Дриуш.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франсишку Консейсан на поле появился Николас Гонсалес (Ювентус).

На 64-й минуте в составе Ювентус поле покинул Керим Алайбегович, а вместо него вышел Рандаль Коло-Муани.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ллойд Келли на поле появился Джон Лукуми (Ювентус).

На 70-й минуте в составе Ювентус поле покинул Федерико Гатти, а вместо него вышел Глейсон Бремер.

На 72-й минуте предупреждение получил Джон Лукуми (Ювентус).

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алейкс Фебас на поле появился Уго Бурсио (Сельта).

На 75-й минуте в составе Сельта поле покинул Ферран Жутгла, а вместо него вышел Яго Аспас.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тён Копмейнерс на поле появился Дуглас Луис (Ювентус).

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Илайш Мориба (Сельта).

На 85-й минуте в составе Сельта поле покинул Хавьер Руэда, а вместо него вышел Альваро Нуньес.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уго Альварес на поле появился Уго Гонсалес (Сельта).

На 90-й минуте поединка команда Ювентус сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Рандаль Коло-Муани. Счет стал 1:2.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сельта и Ювентус завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Ювентус.

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