Борнмут - Штурм (15.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Борнмут и СК Штурм Грац. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жером Брисар. Игра прошла на стадионе «Виталити Стэдиум» в городе Борнмут.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Борнмут (схема 4-4-2): Джордже Петрович, Адам Смит, Бафоде Диаките, Антониу Силва, Хулио Солер, Бен Доук, Льюис Кук, Тайлер Адамс, Маркус Тавернье, Эванилсон, Альваро Родригес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав СК Штурм Грац на сегодняшнюю встречу: Даниил Худяков, Юрген Хайль, Арьян Малич, Джошуа Кварши, Петар Петрович, Луис Бальбо, Вальмир Матоши, Йон Горенц Станкович, Якоб Хёдль, Симон Зайдль, Белмин Беганович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 14-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эванилсон (Борнмут).

На 41-й минуте в карточку арбитра попал Белмин Беганович (СК Штурм Грац).

На 43-й минуте матча команда Борнмут открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эванилсон. Счет стал 1:0.

На 58-й минуте предупреждение получил Бафоде Диаките (Борнмут).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе СК Штурм Грац поле покинул Белмин Беганович, а вместо него вышел Умар Диаките.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адам Смит на поле появился Джеймс Хилл (Борнмут).

На 66-й минуте в карточку арбитра попал Хулио Солер (Борнмут).

На 69-й минуте в составе Борнмут поле покинул Тайлер Адамс, а вместо него вышел Райан Кристи.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эванилсон на поле появился Джастин Клюйверт (Борнмут).

На 70-й минуте в составе Борнмут поле покинул Маркус Тавернье, а вместо него вышел Раян.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Якоб Хёдль на поле появился Юлиан Халвахс (СК Штурм Грац).

На 75-й минуте в составе СК Штурм Грац поле покинул Петар Петрович, а вместо него вышел Альберт Вальчи.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Симон Зайдль на поле появился Аксель Кайомбо (СК Штурм Грац).

На 76-й минуте поединка команда Борнмут сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Раян. Счет стал 2:0.

На 83-й минуте в составе СК Штурм Грац поле покинул Луис Бальбо, а вместо него вышел Пауль Коллер.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бен Доук на поле появился Амин Адли (Борнмут).

На 85-й минуте предупреждение получил Юлиан Халвахс (СК Штурм Грац).

На 87-й минуте в карточку арбитра попал Альберт Вальчи (СК Штурм Грац).

На 90-й минуте поединка команда Борнмут сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Альваро Родригес. Счет стал 3:0.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Борнмут и СК Штурм Грац завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Борнмут.

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