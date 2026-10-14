РБ Лейпциг - ПСВ (13.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами РБ Лейпциг и ПСВ. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ник Уолш. Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в городе Лейпциг.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав РБ Лейпциг (схема 4-2-3-1): Мартен Вандевордт, Ридле Баку, Вилли Орбан, Кастелло Лукеба, Давид Раум, Нейл Эль-Айнауи, Эзекиль Банзузи, Браян Груда, Кристофер Нкунку, Антонио Нуса, Ромуло.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ПСВ на сегодняшнюю встречу: Матей Коварж, Сержиньо Дест, Лютшарель Гертрюйда, Армандо Обиспо, Филип Костич, Кодай Сано, Мауро Жуниор, Иван Перишич, Гус Тиль, Рубен ван Боммел, Свен Мейнанс.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 19-й минуте Иван Перишич (ПСВ) не сумел реализовать пенальти.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 43-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Сержиньо Дест (ПСВ).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 61-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Ромуло, а вместо него вышел Тидиам Гомис.
На 75-й минуте матча команда РБ Лейпциг открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Браян Груда. Счет стал 1:0.
На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Браян Груда на поле появился Рокко Райтц (РБ Лейпциг).
На 77-й минуте в составе ПСВ поле покинул Лютшарель Гертрюйда, а вместо него вышел Райан Фламинго.
На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филип Костич на поле появился Ярек Гонсёровский (ПСВ).
На 81-й минуте в карточку арбитра попал Антонио Нуса (РБ Лейпциг).
На 84-й минуте в составе ПСВ поле покинул Рубен ван Боммел, а вместо него вышел Айони Сантос.
На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Свен Мейнанс на поле появился Миккель Бро Хансен (ПСВ).
На 85-й минуте предупреждение получил Армандо Обиспо (ПСВ).
На 86-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Ридле Баку, а вместо него вышел Николас Зайвальд.
На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эзекиль Банзузи на поле появился Лукас Клостерман (РБ Лейпциг).
Итог встречи
На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами РБ Лейпциг и ПСВ завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды РБ Лейпциг.
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13 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
13 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
13 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
13 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
13 октября 2026
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