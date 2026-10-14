Атлетико - Манчестер Юнайтед (13.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Атлетико Мадрид и Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Гленн Нюберг. Игра прошла на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в городе Мадрид.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Атлетико Мадрид (схема 4-4-2): Ян Облак, Маркос Льоренте, Кристиан Ромеро, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Джулиано Симеоне, Пабло Барриос, Джонни Кардозо, Алекс Баэна, Ли Кан Ин, Хулиан Альварес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Манчестер Юнайтед на сегодняшнюю встречу: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Лени Йоро, Лисандро Мартинес, Айден Хевен, Андрей Сантос, Карлос Балеба, Бруну Фернандеш, Юри Тилеманс, Маркус Рэшфорд, Бриан Мбемо.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Diego Simeone (Атлетико Мадрид).

На 1-й минуте матча команда Атлетико Мадрид открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Пабло Барриос. Счет стал 1:0.

На 52-й минуте в карточку арбитра попал Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Пабло Барриос, а вместо него вышел Марк Пубиль.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ли Кан Ин на поле появился Джонатан Дэвид (Атлетико Мадрид).

На 66-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Юри Тилеманс, а вместо него вышел Джошуа Зиркзе.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Карлос Балеба на поле появился Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед).

На 66-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Маркус Рэшфорд, а вместо него вышел Амад Диалло.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алекс Баэна на поле появился Адемола Лукман (Атлетико Мадрид).

На 71-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Хулиан Альварес, а вместо него вышел Мортен Юльманн.

На 74-й минуте Лени Йоро (Манчестер Юнайтед) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 79-й минуте поединка команда Атлетико Мадрид сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Адемола Лукман. Счет стал 2:0.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Айден Хевен на поле появился Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).

На 80-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Бруну Фернандеш, а вместо него вышел Матеус Кунья.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джулиано Симеоне на поле появился Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Атлетико Мадрид и Манчестер Юнайтед завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Атлетико Мадрид.

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