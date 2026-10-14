Арсенал - Лилль (13.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Арсенал и Лилль. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Феликс Цвайер. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс Стэдиум» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Арсенал (схема 4-2-3-1): Давид Рая, Юрриен Тимбер, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Майлз Льюис-Скелли, Деклан Райс, Бруно Гимарайнс, Нони Мадуэке, Микель Мерино, Эберечи Эзе, Виктор Дьёкереш.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лилль на сегодняшнюю встречу: Берке Озер, Максима Гоффи, Натан Нгой, Алекс Сандро Рибейро, Ромен Перро, Нгальяэль Мукау, Набиль Бенталеб, Бенжамен Андре, Дилан Баква, Аясе Уэда, Хакон Арнар Харальдссон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 29-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Микель Мерино (Арсенал).

На 64-й минуте матча команда Арсенал открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Юрриен Тимбер. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 65-й минуте в составе Арсенал поле покинул Виктор Дьёкереш, а вместо него вышел Кай Хаверц.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Микель Мерино на поле появился Мартин Эдегор (Арсенал).

На 65-й минуте в составе Арсенал поле покинул Нони Мадуэке, а вместо него вышел Букайо Сака.

На 67-й минуте поединка команда Арсенал сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Эберечи Эзе. Счет стал 2:0.

На 71-й минуте поединка команда Арсенал сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Букайо Сака. Счет стал 3:0.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нгальяэль Мукау на поле появился Мауритс Кьергор (Лилль).

На 72-й минуте в составе Лилль поле покинул Набиль Бенталеб, а вместо него вышел Осама Сахрауи.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ромен Перро на поле появился Кэлвин Вердонк (Лилль).

На 78-й минуте в составе Лилль поле покинул Аясе Уэда, а вместо него вышел Оливье Жиру.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юрриен Тимбер на поле появился Бен Уайт (Арсенал).

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Максима Гоффи (Лилль).

На 82-й минуте в составе Лилль поле покинул Дилан Баква, а вместо него вышел Сориба Дьяун.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эберечи Эзе на поле появился Макс Дауман (Арсенал).

На 90-й минуте предупреждение получил Кай Хаверц (Арсенал).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Арсенал и Лилль завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Арсенал.

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