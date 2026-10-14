Интер - Брюгге (13.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Интер и Брюгге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Рохит Сагги. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» в городе Милан.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Интер (схема 3-5-2): Хосеп Мартинес, Янн Биссек, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Анди Диуф, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Петр Зелиньский, Федерико Димарко, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Брюгге на сегодняшнюю встречу: Янн Зоммер, Кириани Саббе, Йорне Спилерс, Брэндон Мехеле, Хоакин Сейс, Карлос Форбс, Хуго Ветлесен, Фредди Поттс, Ханс Ванакен, Жан Виргили, Николо Тресольди.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ivan Leko (Брюгге).

На 27-й минуте в карточку арбитра попал Йорне Спилерс (Брюгге).

На 29-й минуте предупреждение получил Хакан Чалханоглу (Интер).

На 30-й минуте матча команда Брюгге открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Николо Тресольди с пенальти. Счет стал 0:1.

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Мануэль Аканджи (Интер).

На 44-й минуте поединка команда Интер сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Лаутаро Мартинес. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе Брюгге поле покинул Йорне Спилерс, а вместо него вышел Ли Хан Бом.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хуго Ветлесен на поле появился Феликс Лемарешаль (Брюгге).

На 63-й минуте поединка команда Брюгге сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Николо Тресольди. Счет стал 1:2.

На 67-й минуте в составе Интер поле покинул Хакан Чалханоглу, а вместо него вышел Петар Сучич.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маркус Тюрам на поле появился Пио Эспозито (Интер).

На 70-й минуте предупреждение получил Жан Виргили (Брюгге).

На 72-й минуте в составе Брюгге поле покинул Кириани Саббе, а вместо него вышел Уго Сике.

На 72-й минуте в карточку арбитра попал Ли Хан Бом (Брюгге).

На 74-й минуте поединка команда Брюгге сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Николо Тресольди. Счет стал 1:3.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николо Барелла на поле появился Анж-Йоан Бонни (Интер).

На 78-й минуте в составе Интер поле покинул Федерико Димарко, а вместо него вышел Джед Спенс.

На 81-й минуте поединка команда Интер сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Лаутаро Мартинес. Счет стал 2:3.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николо Тресольди на поле появился Ромео Вермант (Брюгге).

На 83-й минуте в составе Брюгге поле покинул Жан Виргили, а вместо него вышел Мамаду Диакон.

На 87-й минуте поединка команда Брюгге сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Ромео Вермант. Счет стал 2:4.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петр Зелиньский на поле появился Александр Станкович (Интер).

На 90-й минуте поединка команда Интер сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Анж-Йоан Бонни. Счет стал 3:4.

На 90-й минуте предупреждение получил Феликс Лемарешаль (Брюгге).

Итог встречи

На 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Интер и Брюгге завершился с итоговым счетом 3:4 в пользу команды Брюгге.

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