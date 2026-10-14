Галатасарай - Барселона (13.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Галатасарай и ФК Барселона. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Марко Гуида. Игра прошла на стадионе «Рамс Парк» в городе Стамбул.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Галатасарай (схема 4-2-3-1): Угурджан Чакыр, Барыш Алпер Йылмаз, Давинсон Санчес, Исмаил Якобс, Эрен Элмалы, Лукас Торрейра, Марио Лемина, Юнус Акгюн, Алексей Батраков, Рафаэл Леау, Виктор Осимхен.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Барселона на сегодняшнюю встречу: Хоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Жерар, Жуан Канселу, Фермин Лопес, Родри, Педри, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Энтони Гордон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 28-й минуте матча команда Галатасарай открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алексей Батраков. Счет стал 1:0.

На 43-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Жуан Канселу. Счет стал 1:1.

На 50-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Фермин Лопес. Счет стал 1:2.

На 53-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Энтони Гордон. Счет стал 1:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Марио Лемина, а вместо него вышел Лесли Угочукву.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексей Батраков на поле появился Габриэл Сара (Галатасарай).

На 58-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Юнус Акгюн, а вместо него вышел Лерой Сане.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дани Ольмо на поле появился Габриэл Жезус (ФК Барселона).

На 59-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Энтони Гордон, а вместо него вышел Карим Адейеми.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 64-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Рафаэл Леау (Галатасарай).

На 65-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Карим Адейеми. Счет стал 1:4.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Барыш Алпер Йылмаз на поле появился Роланд Шаллаи (Галатасарай).

На 73-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Эрик Гарсия, а вместо него вышел Жюль Кунде.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Педри на поле появился Марк Берналь (ФК Барселона).

На 81-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Лукас Торрейра, а вместо него вышел Ренато Ньяга.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фермин Лопес на поле появился Гави (ФК Барселона).

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Роланд Шаллаи (Галатасарай).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Галатасарай и ФК Барселона завершился с итоговым счетом 1:4 в пользу команды ФК Барселона.

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