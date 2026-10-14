Викинг - Бавария (13.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Викинг и Бавария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Георгий Кабаков. Игра прошла на стадионе «Lyse Arena» в городе Ставангер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Викинг (схема 4-3-3): Арильд Эстбо, Хенрик Хеггхейм, Джанни Стенснесс, Хенрик Сэлебакке Фалькенер, Кристоффер Хауген, Хенрик Бьёрдаль, Джо Белл, Кристоффер Аскильдсен, Петер Кристиансен, Эрик Ботхейм, Златко Трипич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бавария на сегодняшнюю встречу: Йонас Урбиг, Конрад Лаймер, Джонатан Та, Ким Мин Джэ, Натаниэль Браун, Йозуа Киммих, Том Бишоф, Майкл Олисе, Леннарт Карл, Луис Диас, Гарри Кейн.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Викинг открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джанни Стенснесс. Счет стал 1:0.

На 38-й минуте поединка команда Викинг сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Петер Кристиансен. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Бавария поле покинул Натаниэль Браун, а вместо него вышел Альфонсо Дэвис.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джонатан Та на поле появился Дайо Упамекано (Бавария).

На 46-й минуте в составе Бавария поле покинул Леннарт Карл, а вместо него вышел Исмаэль Сайбари.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 52-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Конрад Лаймер (Бавария).

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Кристоффер Хауген (Викинг).

На 54-й минуте поединка команда Бавария сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Гарри Кейн. Счет стал 2:1.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристоффер Хауген на поле появился Йеспер Даланд (Викинг).

На 60-й минуте поединка команда Бавария сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Гарри Кейн. Счет стал 2:2.

На 67-й минуте предупреждение получил Йеспер Даланд (Викинг).

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Исмаэль Сайбари (Бавария).

На 71-й минуте поединка команда Бавария сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Луис Диас. Счет стал 2:3.

На 72-й минуте в составе Викинг поле покинул Хенрик Бьёрдаль, а вместо него вышел Херман Йохан Хауген.

На 73-й минуте предупреждение получил Майкл Олисе (Бавария).

На 73-й минуте Майкл Олисе (Бавария) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Луис Диас на поле появился Йосип Станишич (Бавария).

На 83-й минуте в составе Бавария поле покинул Исмаэль Сайбари, а вместо него вышел Хироки Ито.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джо Белл на поле появился Симен Квиа-Эгеског (Викинг).

На 85-й минуте в составе Викинг поле покинул Хенрик Хеггхейм, а вместо него вышел Вильяр Веватне.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрик Ботхейм на поле появился Тобиас Мои (Викинг).

На 90-й минуте поединка команда Викинг сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Херман Йохан Хауген. Счет стал 3:3.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Викинг и Бавария завершился вничью со счетом 3:3.

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