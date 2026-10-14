Вильярреал - Наполи (13.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Вильярреал и ССК Наполи. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэль Зиберт. Игра прошла на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в городе Вильярреал.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Вильярреал (схема 4-4-2): Луис Лусио Рейс Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Пау Наварро, Ренату Вейга, Карлос Ромеро, Натан Салиба, Санти Комесанья, Пап Гей, Альберто Молейро, Жерар Морено, Георгий Микаутадзе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ССК Наполи на сегодняшнюю встречу: Ваня Милинкович-Савич, Рафа Марин, Амир Ррахмани, Бенуа Бадьяшиль, Маттео Политано, Билли Гилмор, Скотт Мактоминей, Джованни Ди Лоренцо, Кевин Де Брёйне, Жоване, Расмус Хёйлунн.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда ССК Наполи открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Амир Ррахмани. Счет стал 0:1.

На 23-й минуте поединка команда Вильярреал сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Георгий Микаутадзе. Счет стал 1:1.

На 26-й минуте поединка команда Вильярреал сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Сантьяго Моуриньо. Счет стал 2:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 33-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Георгий Микаутадзе (Вильярреал).

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Жоване (ССК Наполи).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Жоване, а вместо него вышел Ноа Ланг.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Скотт Мактоминей на поле появился Леонардо Спинаццола (ССК Наполи).

На 61-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Маттео Политано, а вместо него вышел Давид Нерес.

На 62-й минуте предупреждение получил Кевин Де Брёйне (ССК Наполи).

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жерар Морено на поле появился Тани Олувасейи (Вильярреал).

На 63-й минуте в составе Вильярреал поле покинул Георгий Микаутадзе, а вместо него вышел Александер Фримен.

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Натан Салиба (Вильярреал).

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альберто Молейро на поле появился Хуан Фойт (Вильярреал).

На 72-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Билли Гилмор, а вместо него вышел Станислав Лоботка.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рафа Марин на поле появился Лоренцо Лукка (ССК Наполи).

На 83-й минуте в составе Вильярреал поле покинул Санти Комесанья, а вместо него вышел Айосе Перес.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пап Гей на поле появился Серхи Кардона (Вильярреал).

На 85-й минуте предупреждение получил Джованни Ди Лоренцо (ССК Наполи).

На 86-й минуте поединка команда Вильярреал сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Тани Олувасейи. Счет стал 3:1.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Вильярреал и ССК Наполи завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Вильярреал.

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