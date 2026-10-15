Зальцбург - Милан (15.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ред Булл Зальцбург и Милан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хорациу Фесник. Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в городе Зальцбург.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ред Булл Зальцбург (схема 4-2-3-1): Кристиан Завишицки, Леандро Моргалла, Кевин Бома, Валентин Забрански, Доминик Шмид, Абубакр Барри, Бартош Мазурек, Йеспер Линстрём, Сота Китано, Эдмунд Баиду, Харис Табакович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Милан на сегодняшнюю встречу: Майк Меньян, Фикайо Томори, Кони Де Винтер, Страхиня Павлович, Омари Хатчинсон, Ардон Яшари, Адриен Рабьо, Давиде Бартезаги, Рубен Лофтус-Чик, Альфаджо Сиссе, Франческо Камарда.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 15-й минуте матча команда Милан открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Альфаджо Сиссе. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 21-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Омари Хатчинсон (Милан).

На 32-й минуте поединка команда Милан сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Альфаджо Сиссе. Счет стал 0:2.

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Валентин Забрански (Ред Булл Зальцбург).

На 49-й минуте поединка команда Милан сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Альфаджо Сиссе. Счет стал 0:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Ред Булл Зальцбург поле покинул Сота Китано, а вместо него вышел Гауссу Диаките.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альфаджо Сиссе на поле появился Кристиан Пулишич (Милан).

На 60-й минуте в составе Милан поле покинул Франческо Камарда, а вместо него вышел Гонсалу Рамуш.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдмунд Баиду на поле появился Йорбе Вертессен (Ред Булл Зальцбург).

На 61-й минуте в составе Милан поле покинул Адриен Рабьо, а вместо него вышел Лука Модрич.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фикайо Томори на поле появился Филиппо Терраччано (Милан).

На 72-й минуте поединка команда Милан сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Гонсалу Рамуш. Счет стал 0:4.

На 73-й минуте в составе Ред Булл Зальцбург поле покинул Йеспер Линстрём, а вместо него вышел Дамир Реджич.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Харис Табакович на поле появился Абубакар Камара (Ред Булл Зальцбург).

На 81-й минуте в составе Ред Булл Зальцбург поле покинул Леандро Моргалла, а вместо него вышел Тим Дрекслер.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Страхиня Павлович на поле появился Санхун Диавара (Милан).

На 83-й минуте Филиппо Терраччано (Милан) получил прямую красную карточку и покинул поле.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ред Булл Зальцбург и Милан завершился с итоговым счетом 0:4 в пользу команды Милан.

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