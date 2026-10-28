Оренбург - Родина (28.10.2026) | Кубок России 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Оренбург и Родина Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Оренбург (схема 4-4-2): Александр Дегтев, Данила Ведерников, Данила Хотулёв, Артём Касимов, Жуан Сильва, Ренат Голыбин, Херссон Гонсалес, Михаил Пыхчеев, Дмитрий Рыбчинский, Руслан Куль, Егор Назаренко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Родина Москва на сегодняшнюю встречу: Сергей Айдаров, Станислав Бессмертный, Дмитрий Тананеев, Лео Гогличидзе, Артем Мещанинов, Икер Посо, Андрей Егорычев, Кирилл Ушатов, Артур Гарибян, Артем Максименко, Иван Тимошенко.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 14-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Михаил Пыхчеев (Оренбург).

На 32-й минуте в карточку арбитра попал Егор Назаренко (Оренбург).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Оренбург поле покинул Дмитрий Рыбчинский, а вместо него вышел Джорди Томпсон.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Руслан Куль на поле появился Евгений Болотов (Оренбург).

На 46-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Андрей Егорычев, а вместо него вышел Леон Мусаев.

На 58-й минуте матча команда Родина Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иван Тимошенко. Счет стал 0:1.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Херссон Гонсалес на поле появился Гедеон Гузина (Оренбург).

На 61-й минуте в составе Оренбург поле покинул Михаил Пыхчеев, а вместо него вышел Дамиан Пуэбла.

На 62-й минуте предупреждение получил Жуан Сильва (Оренбург).

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Гарибян на поле появился Солтмурад Бакаев (Родина Москва).

На 66-й минуте в карточку арбитра попал Икер Посо (Родина Москва).

На 66-й минуте предупреждение получил Артём Касимов (Оренбург).

На 68-й минуте в составе Оренбург поле покинул Жуан Сильва, а вместо него вышел Максим Сивис.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дмитрий Тананеев на поле появился Микаэль Наде (Родина Москва).

На 69-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Икер Посо, а вместо него вышел Йорди Рейна.

На 74-й минуте поединка команда Оренбург сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Дамиан Пуэбла. Счет стал 1:1.

На 77-й минуте поединка команда Оренбург сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Ренат Голыбин. Счет стал 2:1.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артем Максименко на поле появился Магомедхабиб Абдусаламов (Родина Москва).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Джорди Томпсон (Оренбург).

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Оренбург и Родина Москва завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Оренбург.

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