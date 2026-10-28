Полесье - Новый Роздол (28.10.2026) | Кубок Украины 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Полесье Житомир и ФК Новый Роздол. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 14:00 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Центральный стадион» в городе Житомир.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Полесье Житомир (схема 4-3-3): Олег Кудрик, Никита Кравченко, Денис Гришкевич, Илир Красники, Георгий Маисурадзе, Андрус Араухо, Владимир Шепелев, Максим Брагару, Николай Гайдучик, Александр Филиппов, Александр Назаренко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Новый Роздол на сегодняшнюю встречу: Роман Белый, Руслан-Роман Майовецкий, Руслан Бариляк, Игорь Острувка, Роман Цен, Валерий Дорошенко, Денис Ципора, Андрей Оленич, Юрий Музыка, Роман Голодрыга, Дмитрий Деревецкий.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда Полесье Житомир открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Александр Филиппов. Счет стал 1:0.

На 33-й минуте поединка команда Полесье Житомир сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Николай Гайдучик. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Полесье Житомир поле покинул Максим Брагару, а вместо него вышел Иванов Александр Сергеевич.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николай Гайдучик на поле появился Михаил Расько (Полесье Житомир).

На 60-й минуте в составе Полесье Житомир поле покинул Георгий Маисурадзе, а вместо него вышел Ярослав Караман.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Руслан-Роман Майовецкий на поле появился Богдан Адам (ФК Новый Роздол).

На 74-й минуте в составе ФК Новый Роздол поле покинул Роман Голодрыга, а вместо него вышел Марьян Давидяк.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Полесье Житомир и ФК Новый Роздол завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Полесье Житомир.

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