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АЗ Алкмар - Гронинген 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
08 Ноября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Гронинген

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гронинген
Гронинген
28 Бельгия вр Яри Де Бюссер
22 Нидерланды зщ Элайджа Дейкстра
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
29 Нидерланды зщ Уэсли Худт
5 Мексика зщ Матео Чавес
21 Нидерланды пз Дэйв Квакман
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
14 Нидерланды пз Калвин Стенгс
17 Дания пз Вальдемар Андреасен
11 Нидерланды нп Ро-Зангело Дал
9 Нидерланды нп Мекс Мердинк
1 Суринам вр Этьен Вассен
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
5 Германия зщ Марко Ренте
4 Венгрия зщ Марк Чингер
14 Нидерланды зщ Йорг Схрёдерс
24 Нидерланды пз Пелле Клемент
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
26 Нидерланды нп Том ван Берген
11 Швеция нп Якоб Ондрейка
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
22.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген3 : 0АЗ Алкмар
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар4 : 1Гронинген
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар3 : 0Гронинген
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала АЗ Алкмар3 : 1Гронинген
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Гронинген0 : 0АЗ Алкмар
11.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур АЗ Алкмар1 : 0Гронинген
01.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гронинген1 : 4АЗ Алкмар
21.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур АЗ Алкмар1 : 0Гронинген
24.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Гронинген2 : 0АЗ Алкмар
13.05.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген0 : 0АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1125
2
Лига чемпионов
Аякс1124
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1123
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1123
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1120
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1220
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1118
8 Гронинген1115
9 Камбюр1115
10 Гоу Эхед Иглс1114
11 Спарта1112
12 ПЕК Зволле1212
13 Утрехт1112
14 НЕК Неймеген1111
15 Эксельсиор1111
16
Стыковая зона
Телстар1210
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг116
18
Зона вылета
Виллем II123
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АЗ Алкмар
0%
Ничья
0%
Гронинген
0%

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