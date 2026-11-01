АЗ Алкмар - Гронинген 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
08 Ноября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гронинген
Гронинген
|28
|вр
|Яри Де Бюссер
|22
|зщ
|Элайджа Дейкстра
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|29
|зщ
|Уэсли Худт
|5
|зщ
|Матео Чавес
|21
|пз
|Дэйв Квакман
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|14
|пз
|Калвин Стенгс
|17
|пз
|Вальдемар Андреасен
|11
|нп
|Ро-Зангело Дал
|9
|нп
|Мекс Мердинк
|1
|вр
|Этьен Вассен
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|5
|зщ
|Марко Ренте
|4
|зщ
|Марк Чингер
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|24
|пз
|Пелле Клемент
|8
|пз
|Tika de Jonge
|26
|нп
|Том ван Берген
|11
|нп
|Якоб Ондрейка
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|22.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 0
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 1
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 0
|11.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 4
|21.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|24.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|13.05.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|24
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|11
|23
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|11
|18
|8
|Гронинген
|11
|15
|9
|Камбюр
|11
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|11
|14
|11
|Спарта
|11
|12
|12
|ПЕК Зволле
|12
|12
|13
|Утрехт
|11
|12
|14
|НЕК Неймеген
|11
|11
|15
|Эксельсиор
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|12
|3
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