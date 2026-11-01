АЗ Алкмар - Гронинген 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500 08 Ноября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 12-й тур Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд АЗ Алкмар Алкмар Гронинген Гронинген 28 вр Яри Де Бюссер 22 зщ Элайджа Дейкстра 3 зщ Ваутер Гус 29 зщ Уэсли Худт 5 зщ Матео Чавес 21 пз Дэйв Квакман 6 пз Пер Копмейнерс 14 пз Калвин Стенгс 17 пз Вальдемар Андреасен 11 нп Ро-Зангело Дал 9 нп Мекс Мердинк 1 вр Этьен Вассен 33 зщ Ханс Хатебур 3 зщ Теймен Блокзейл 5 зщ Марко Ренте 4 зщ Марк Чингер 14 зщ Йорг Схрёдерс 24 пз Пелле Клемент 8 пз Tika de Jonge 26 нп Том ван Берген 11 нп Якоб Ондрейка 9 нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон Главные тренеры Дик Люккин История личных встреч 22.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 3 : 0 10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 4 : 1 11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 3 : 0 18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1 25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур 0 : 0 11.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 1 : 0 01.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 1 : 4 21.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур 1 : 0 24.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 2 : 0 13.05.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 11 25 2 Лига чемпионов Аякс 11 24 3 Лига Европы ПСВ Эйндховен 11 23 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 11 23 5 Плей-офф Лиги конференций АЗ Алкмар 11 20 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 12 20 7 Плей-офф Лиги конференций Херенвен 11 18 8 Гронинген 11 15 9 Камбюр 11 15 10 Гоу Эхед Иглс 11 14 11 Спарта 11 12 12 ПЕК Зволле 12 12 13 Утрехт 11 12 14 НЕК Неймеген 11 11 15 Эксельсиор 11 11 16 Стыковая зона Телстар 12 10 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 11 6 18 Зона вылета Виллем II 12 3