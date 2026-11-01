Насьонал - Академику 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
08 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Насьонал
Фуншал
Академику
Визеу
|1
|вр
|Ренато Марин
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|21
|зщ
|Williams Kokolo
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|8
|пз
|Мигель Баэса
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
|12
|пз
|Сон Мин Гю
|7
|нп
|Маркус Йенсен
|11
|нп
|Ставрос Гавриэл
|29
|нп
|Абдель Кадер Нджойя
|98
|вр
|Ewerton
|75
|зщ
|Робинью
|41
|зщ
|Anthony Correia
|2
|зщ
|Николаос Михелис
|3
|зщ
|Мигель Брау
|7
|пз
|Луиш Силва
|14
|пз
|Суфьян Мессегем
|8
|пз
|Джихан Кахраман
|31
|пз
|Joao Guilherme
|22
|нп
|Нильс Мортимер
|33
|нп
|Andre Clovis
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|05.01.2020
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|0 : 0
|18.02.2018
|Португалия - Сегунда
|25-й тур
|3 : 3
|10.09.2017
|Португалия - Сегунда
|6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|10
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|10
|20
|7
|Жил Висенте
|10
|15
|8
|Брага
|10
|14
|9
|Морейренсе
|10
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|10
|11
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|10
|9
|14
|Маритиму
|10
|8
|15
|Риу Аве
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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