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Насьонал - Академику 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
08 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Насьонал
Академику

Стартовый состав
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Составы команд
Насьонал
Фуншал
Академику
Визеу
1ИталияврРенато Марин
33ПортугалиязщChico Goncalves
38БразилиязщJosé Vitor Lima Cardoso
21ФранциязщWilliams Kokolo
6БразилияпзMatheus dos Santos Dias
8ИспанияпзМигель Баэса
15ТуниспзЧиеб Лабиди
12Южная КореяпзСон Мин Гю
7ДаниянпМаркус Йенсен
11КипрнпСтаврос Гавриэл
29КамеруннпАбдель Кадер Нджойя
98Бразилиявр Ewerton
75Португалиязщ Робинью
41ФранциязщAnthony Correia
2ГрециязщНиколаос Михелис
3ИспаниязщМигель Брау
7ПортугалияпзЛуиш Силва
14ГерманияпзСуфьян Мессегем
8ТурцияпзДжихан Кахраман
31БразилияпзJoao Guilherme
22ИспаниянпНильс Мортимер
33Бразилиянп Andre Clovis
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Энрикеш
История личных встреч
05.01.2020Португалия - Сегунда15-й турАкадемику0 : 0Насьонал
18.02.2018Португалия - Сегунда25-й турАкадемику3 : 3Насьонал
10.09.2017Португалия - Сегунда6-й турНасьонал2 : 0Академику
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика1025
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара1021
5
Лига конференций
Арока1120
6 Академику1020
7 Жил Висенте1015
8 Брага1014
9 Морейренсе1014
10 Фамаликан1113
11 Алверка1011
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш109
14 Маритиму108
15 Риу Аве107
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Насьонал
0%
Ничья
0%
Академику
0%

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