Реал Сосьедад - Райо Вальекано 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
08 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|6
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|пз
|Лука Сучич
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|18
|пз
|Карлос Солер
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|15
|зщ
|Муджаид Садик
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|14
|зщ
|Георгий Цитаишвили
|6
|зщ
|Пате Сисс
|4
|пз
|Педро Диас
|8
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|10
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Беньят Сан Хосе
История личных встреч
|26.04.2026
|Испания — Примера
|32-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|10
|15
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Расинг
|12
|14
|10
|Алавес
|12
|13
|11
|Райо Вальекано
|10
|12
|12
|Эспаньол
|12
|12
|13
|Хетафе
|11
|12
|14
|Сельта
|11
|12
|15
|Вильярреал
|11
|12
|16
|Осасуна
|11
|11
|17
|Эльче
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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