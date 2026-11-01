Реал Сосьедад - Райо Вальекано 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000 08 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига , 12-й тур Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Реал Сосьедад Сан-Себастьян Райо Вальекано Мадрид 1 вр Алекс Ремиро 2 зщ Хон Арамбуру 6 зщ Хон Мартин 17 зщ Серхио Гомес 5 зщ Игор Субельдия 24 пз Лука Сучич 7 пз Андер Барренечеа 18 пз Карлос Солер 4 пз Хон Горрочатеги 11 нп Гонсалу Гедеш 9 нп Орри Оускарссон 25 вр Эмиль Аудеро 2 зщ Андрей Рациу 24 зщ Флорьян Лежён 15 зщ Муджаид Садик 17 зщ Адрия Педроса 14 зщ Георгий Цитаишвили 6 зщ Пате Сисс 4 пз Педро Диас 8 пз Унай Лопес 19 пз Хорхе де Фрутос 10 нп Серхио Камельо Главные тренеры Пеллегрино Матараццо Беньят Сан Хосе История личных встреч 26.04.2026 Испания — Примера 32-й тур 3 : 3 05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 0 : 1 16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 2 : 2 16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала 3 : 1 18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 2 27.01.2024 Испания - Примера 22-й тур 0 : 0 29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 2 22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 2 : 1 21.01.2023 Испания - Примера 18-й тур 0 : 2 01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 11 30 2 Лига чемпионов Атлетико М 11 28 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 11 27 4 Лига чемпионов Бетис 11 23 5 Лига Европы Реал Сосьедад 11 19 6 Лига конференций Севилья 12 18 7 Атлетик Б 10 15 8 Депортиво 12 15 9 Расинг 12 14 10 Алавес 12 13 11 Райо Вальекано 10 12 12 Эспаньол 12 12 13 Хетафе 11 12 14 Сельта 11 12 15 Вильярреал 11 12 16 Осасуна 11 11 17 Эльче 11 10 18 Зона вылета Леванте 11 10 19 Зона вылета Валенсия 11 9 20 Зона вылета Малага 12 5