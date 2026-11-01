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Реал Сосьедад - Райо Вальекано 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
08 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Райо Вальекано
Мадрид
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
6 Испания зщ Хон Мартин
17 Испания зщ Серхио Гомес
5 Испания зщ Игор Субельдия
24 Хорватия пз Лука Сучич
7 Испания пз Андер Барренечеа
18 Испания пз Карлос Солер
4 Испания пз Хон Горрочатеги
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
9 Исландия нп Орри Оускарссон
25 Индонезия вр Эмиль Аудеро
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
15 Испания зщ Муджаид Садик
17 Испания зщ Адрия Педроса
14 Грузия зщ Георгий Цитаишвили
6 Сенегал зщ Пате Сисс
4 Испания пз Педро Диас
8 Испания пз Унай Лопес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
10 Испания нп Серхио Камельо
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Испания Беньят Сан Хосе
История личных встреч
26.04.2026 Испания — Примера 32-й тур Райо Вальекано3 : 3Реал Сосьедад
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Реал Сосьедад0 : 1Райо Вальекано
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад3 : 1Райо Вальекано
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Реал Сосьедад1 : 2Райо Вальекано
27.01.2024 Испания - Примера 22-й тур Реал Сосьедад0 : 0Райо Вальекано
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Реал Сосьедад2 : 1Райо Вальекано
21.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Райо Вальекано0 : 2Реал Сосьедад
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Райо Вальекано1 : 1Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1119
6
Лига конференций
Севилья1218
7 Атлетик Б1015
8 Депортиво1215
9 Расинг1214
10 Алавес1213
11 Райо Вальекано1012
12 Эспаньол1212
13 Хетафе1112
14 Сельта1112
15 Вильярреал1112
16 Осасуна1111
17 Эльче1110
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Малага125
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Реал Сосьедад
0%
Ничья
0%
Райо Вальекано
0%

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