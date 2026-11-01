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Эшторил - Маритиму 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
08 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Эшторил
Маритиму

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Эшторил
Эшторил
Маритиму
Фуншал
16 Словения вр Мартин Турк
2 Испания зщ Рикард Санчес
25 Кипр зщ Стелиос Андреу
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
19 Португалия зщ Тьягу Паренте
5 Бельгия зщ Антеф Тсунги
42 Португалия зщ Jordan Arnolin
99 Франция пз Рафик Гюйтан
6 Испания пз Хави Синтес
11 Босния и Герцеговина пз Наил Омерович
7 Португалия нп Andre Lacximicant
30 Испания вр Франсиско Вьейтес
4 Португалия зщ Рафаэл Фернандеш
44 Португалия зщ Romain Correia
22 Венгрия зщ Габор Шалай
2 Бразилия зщ Игор Жулиано
23 Португалия зщ Паулу Энрике
14 Португалия пз Рафаэл Гуззу
21 Нигерия пз Ибрахим Алани
11 Марокко пз Simo Bouzaidi
10 Испания пз Мартин Техон
17 Испания нп Адриан Буцке
Главные тренеры
Нидерланды Митчелл ван дер Гаг
История личных встреч
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Эшторил3 : 1Маритиму
22.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Маритиму1 : 0Эшторил
05.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Маритиму0 : 0Эшторил
27.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Эшторил2 : 1Маритиму
27.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Маритиму1 : 3 ДВЭшторил
29.12.2018 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур Маритиму0 : 1Эшторил
07.04.2018 Португалия - Примейра 29-й тур Эшторил1 : 1Маритиму
26.11.2017 Португалия - Примейра 12-й тур Маритиму0 : 0Эшторил
01.09.2017 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Маритиму1 : 0Эшторил
14.05.2017 Португалия - Примейра 33-й тур Маритиму1 : 1Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика1025
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара1021
5
Лига конференций
Арока1120
6 Академику1020
7 Жил Висенте1015
8 Брага1014
9 Морейренсе1014
10 Фамаликан1113
11 Алверка1011
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш109
14 Маритиму108
15 Риу Аве107
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эшторил
0%
Ничья
0%
Маритиму
0%

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