Эшторил - Маритиму 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
08 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Эшторил
Эшторил
Маритиму
Фуншал
|16
|вр
|Мартин Турк
|2
|зщ
|Рикард Санчес
|25
|зщ
|Стелиос Андреу
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|19
|зщ
|Тьягу Паренте
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|42
|зщ
|Jordan Arnolin
|99
|пз
|Рафик Гюйтан
|6
|пз
|Хави Синтес
|11
|пз
|Наил Омерович
|7
|нп
|Andre Lacximicant
|30
|вр
|Франсиско Вьейтес
|4
|зщ
|Рафаэл Фернандеш
|44
|зщ
|Romain Correia
|22
|зщ
|Габор Шалай
|2
|зщ
|Игор Жулиано
|23
|зщ
|Паулу Энрике
|14
|пз
|Рафаэл Гуззу
|21
|пз
|Ибрахим Алани
|11
|пз
|Simo Bouzaidi
|10
|пз
|Мартин Техон
|17
|нп
|Адриан Буцке
Главные тренеры
|Митчелл ван дер Гаг
История личных встреч
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 1
|22.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|05.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|27.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|27.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 3 ДВ
|29.12.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|07.04.2018
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|26.11.2017
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|01.09.2017
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|14.05.2017
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|10
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|10
|20
|7
|Жил Висенте
|10
|15
|8
|Брага
|10
|14
|9
|Морейренсе
|10
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|10
|11
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|10
|9
|14
|Маритиму
|10
|8
|15
|Риу Аве
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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