Зенит - Ростов 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
08 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
История личных встреч
|17.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|16.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 0
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 2
|03.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|29.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|14
|31
|2
|Зенит
|13
|30
|3
|ЦСКА
|13
|26
|4
|Спартак М
|13
|26
|5
|Краснодар
|13
|23
|6
|Ростов
|13
|18
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Балтика
|13
|17
|9
|Оренбург
|13
|17
|10
|Крылья Советов
|13
|15
|11
|Ахмат
|14
|14
|12
|Динамо Мх
|13
|13
| 13
Стыковая зона
|Родина
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|13
|12
| 15
Зона вылета
|Локомотив М
|14
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|14
|6
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