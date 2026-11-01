Зенит - Ростов 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134 08 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 14-й тур Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Зенит Санкт-Петербург Ростов Ростов-на-Дону Главные тренеры Сергей Богданович Семак Дмитрий Сергеевич Кириченко История личных встреч 17.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 0 : 1 20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1 18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 0 : 1 16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 2 : 0 12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 0 : 1 07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B 1 : 2 03.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 5 : 0 25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 2 : 1 29.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1 16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 14 31 2 Зенит 13 30 3 ЦСКА 13 26 4 Спартак М 13 26 5 Краснодар 13 23 6 Ростов 13 18 7 Рубин 14 18 8 Балтика 13 17 9 Оренбург 13 17 10 Крылья Советов 13 15 11 Ахмат 14 14 12 Динамо Мх 13 13 13 Стыковая зона Родина 14 12 14 Стыковая зона Акрон 13 12 15 Зона вылета Локомотив М 14 11 16 Зона вылета Факел 14 6