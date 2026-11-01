23:33 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Воскресенье 08 ноября
Свернуть список

Зенит - Ростов 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
08 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Зенит
Ростов

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Дмитрий Сергеевич Кириченко
История личных встреч
17.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Ростов0 : 1Зенит
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Зенит2 : 1Ростов
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Ростов0 : 1Зенит
16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Зенит2 : 0Ростов
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Ростов0 : 1Зенит
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Ростов1 : 2Зенит
03.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0Ростов
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит2 : 1Ростов
29.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Ростов1 : 1Зенит
16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 0Зенит
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1431
2 Зенит1330
3 ЦСКА1326
4 Спартак М1326
5 Краснодар1323
6 Ростов1318
7 Рубин1418
8 Балтика1317
9 Оренбург1317
10 Крылья Советов1315
11 Ахмат1414
12 Динамо Мх1313
13
Стыковая зона
Родина1412
14
Стыковая зона
Акрон1312
15
Зона вылета
Локомотив М1411
16
Зона вылета
Факел146
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Зенит
0%
Ничья
0%
Ростов
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close