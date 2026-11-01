Камбюр - ПСВ Эйндховен 08 Ноября прямая трансляция
08 Ноября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Камбюр
Леуварден
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Тейс Янсен
|2
|зщ
|Devid Eugene Bouah
|4
|зщ
|Исмаэль Бауф
|14
|зщ
|Билли ван Дёйл
|28
|зщ
|Морган Костарелли
|33
|пз
|Матье Мертенс
|8
|пз
|Никки Саурен
|10
|пз
|Рафик Эль Аргуиуи
|30
|нп
|Джейсон Цека
|13
|нп
|Николас Биндер
|11
|нп
|Ильес Амаш
|32
|вр
|Матей Коварж
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|8
|зщ
|Серджино Дест
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|24
|пз
|Кодаи Сано
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|21
|пз
|Свен Мейнанс
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|12.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|5 : 2
|01.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 0
|23.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|4 : 1
|01.05.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|6 : 2
|22.09.2015
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 2
|12.09.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 6
|24.01.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 2
|21.09.2014
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|4 : 0
|05.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|24
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|11
|23
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|11
|18
|8
|Гронинген
|11
|15
|9
|Камбюр
|11
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|11
|14
|11
|Спарта
|11
|12
|12
|ПЕК Зволле
|12
|12
|13
|Утрехт
|11
|12
|14
|НЕК Неймеген
|11
|11
|15
|Эксельсиор
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|12
|3
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