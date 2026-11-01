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Камбюр - ПСВ Эйндховен 08 Ноября прямая трансляция

08 Ноября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Камбюр
ПСВ Эйндховен

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Камбюр
Леуварден
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Тейс Янсен
2 Италия зщ Devid Eugene Bouah
4 Марокко зщ Исмаэль Бауф
14 Нидерланды зщ Билли ван Дёйл
28 Франция зщ Морган Костарелли
33 Бельгия пз Матье Мертенс
8 Кюрасао пз Никки Саурен
10 Марокко пз Рафик Эль Аргуиуи
30 Германия нп Джейсон Цека
13 Австрия нп Николас Биндер
11 Франция нп Ильес Амаш
32 Чехия вр Матей Коварж
2 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
4 Кюрасао зщ Армандо Обиспо
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
8 США зщ Серджино Дест
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
24 Япония пз Кодаи Сано
20 Нидерланды пз Гус Тиль
5 Хорватия пз Иван Перишич
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
21 Нидерланды пз Свен Мейнанс
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
12.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2Камбюр
01.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Камбюр3 : 0ПСВ Эйндховен
23.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
21.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1Камбюр
01.05.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен6 : 2Камбюр
22.09.2015 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен3 : 2Камбюр
12.09.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Камбюр0 : 6ПСВ Эйндховен
24.01.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
21.09.2014 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0Камбюр
05.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 22-й тур Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1125
2
Лига чемпионов
Аякс1124
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1123
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1123
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1120
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1220
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1118
8 Гронинген1115
9 Камбюр1115
10 Гоу Эхед Иглс1114
11 Спарта1112
12 ПЕК Зволле1212
13 Утрехт1112
14 НЕК Неймеген1111
15 Эксельсиор1111
16
Стыковая зона
Телстар1210
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг116
18
Зона вылета
Виллем II123
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Камбюр
0%
Ничья
0%
ПСВ Эйндховен
0%

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