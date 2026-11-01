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Аланьяспор - Трабзонспор 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция), вместимость: 15000
08 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Аланьяспор
Трабзонспор

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Аланьяспор
Аланья
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
Германия Томас Райс
История личных встреч
11.04.2026 Турция — Суперлига 29-й тур Аланьяспор1 : 1Трабзонспор
17.12.2025 Кубок Турции Группа A. 1-й тур Трабзонспор0 : 1Аланьяспор
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Трабзонспор1 : 1Аланьяспор
27.04.2025 Турция — Суперлига 33-й тур Трабзонспор4 : 3Аланьяспор
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Аланьяспор2 : 1Трабзонспор
04.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Аланьяспор3 : 1Трабзонспор
23.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Трабзонспор1 : 0Аланьяспор
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Трабзонспор5 : 1Аланьяспор
09.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Аланьяспор5 : 0Трабзонспор
20.02.2022 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор0 : 4Трабзонспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1128
2
Лига чемпионов
Амед1123
3
Лига Европы
Трабзонспор1022
4
Лига конференций
Касымпаша1120
5 Бешикташ1019
6 Коджаэлиспор1119
7 Истанбул Башакшехир1117
8 Фенербахче1016
9 Чорум1016
10 Гёзтепе1115
11 Эрзурумспор1014
12 Аланьяспор1012
13 Ризеспор1011
14 Генчлербирлиги1011
15 Коньяспор118
16
Зона вылета
Газиантеп118
17
Зона вылета
Самсунспор117
18
Зона вылета
Эюпспор113
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аланьяспор
0%
Ничья
0%
Трабзонспор
0%

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