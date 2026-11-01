Санта-Клара - Жил Висенте 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
08 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
|21.03.2026
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 2
|29.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|29.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|20.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|03.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|10
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|10
|20
|7
|Жил Висенте
|10
|15
|8
|Брага
|10
|14
|9
|Морейренсе
|10
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|10
|11
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|10
|9
|14
|Маритиму
|10
|8
|15
|Риу Аве
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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