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Санта-Клара - Жил Висенте 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
08 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Санта-Клара
Жил Висенте

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
21.03.2026 Португалия — Примейра 27-й тур Санта-Клара1 : 0Жил Висенте
03.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Жил Висенте1 : 0Санта-Клара
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Жил Висенте0 : 1Санта-Клара
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Санта-Клара2 : 1Жил Висенте
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Санта-Клара3 : 2Жил Висенте
29.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Жил Висенте1 : 0Санта-Клара
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Жил Висенте2 : 2Санта-Клара
29.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Санта-Клара1 : 0Жил Висенте
20.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Жил Висенте1 : 0Санта-Клара
03.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Санта-Клара0 : 0Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика1025
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара1021
5
Лига конференций
Арока1120
6 Академику1020
7 Жил Висенте1015
8 Брага1014
9 Морейренсе1014
10 Фамаликан1113
11 Алверка1011
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш109
14 Маритиму108
15 Риу Аве107
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Санта-Клара
0%
Ничья
0%
Жил Висенте
0%

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