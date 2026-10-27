FIFA Ballon d'Or / Церемония вручения награды Золотой мяч 2026

Севилья - Осасуна (26.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
26 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
26 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
Санта-Клара - Бенфика (26.10.2026) | Чемпионат Португалии 2026/27
26 октября 2026
Футбол - Чемпионат...
26 октября 2026
Футбол - Чемпионат...
Галатасарай - Фенербахче (26.10.2026) | Турция — Суперлига 2026/27
26 октября 2026
Футбол - Чемпионат Турции...
26 октября 2026
Футбол - Чемпионат Турции...
ПСЖ - Лион (25.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Франции...
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Франции...
Бешикташ - Истанбул (26.10.2026) | Турция — Суперлига 2026/27
26 октября 2026
Футбол - Чемпионат Турции...
26 октября 2026
Футбол - Чемпионат Турции...