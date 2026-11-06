Бенфика - Лех (05.11.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 5 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бенфика и Лех Познань. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мартин Матоша. Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луш» в городе Лиссабон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бенфика (схема 4-2-3-1): Анатолий Трубин, Даниэль Банжаки, Алессандро Чиркати, Томаш Араужо, Суффиан Эль-Каруани, Георгий Судаков, Ману Силва, Рафа Силва, Клаудио Эчеверри, Андреас Шельдеруп, Джон Дуран.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лех Познань на сегодняшнюю встречу: Матеуш Лис, Жоэл Перейра, Матеуш Скшипчак, Терри Егбе, Михал Гургуль, Радослав Муравский, Антоний Козубал, Патрик Волемарк, Пабло Родригес, Даниель Хоканс, Янник Аньеро.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда Бенфика открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Рафа Силва. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 27-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Янник Аньеро (Лех Познань).

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Даниэль Банжаки (Бенфика).

На 60-й минуте предупреждение получил Ману Силва (Бенфика).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Лех Познань поле покинул Даниель Хоканс, а вместо него вышел Луис Пальма.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рафа Силва на поле появился Джанлука Престианни (Бенфика).

На 62-й минуте в составе Бенфика поле покинул Ману Силва, а вместо него вышел Энцо Барренечеа.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Клаудио Эчеверри на поле появился Фредрик Эурснес (Бенфика).

На 67-й минуте поединка команда Бенфика сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джанлука Престианни. Счет стал 2:0.

На 69-й минуте в составе Бенфика поле покинул Томаш Араужо, а вместо него вышел Жуан Пальинья.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Родригес на поле появился Филип Ягелло (Лех Познань).

На 71-й минуте в составе Лех Познань поле покинул Патрик Волемарк, а вместо него вышел Лео Бенгтссон.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антоний Козубал на поле появился Густав Берггрен (Лех Познань).

На 72-й минуте поединка команда Лех Познань сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Лео Бенгтссон. Счет стал 2:1.

На 79-й минуте в составе Лех Познань поле покинул Жоэл Перейра, а вместо него вышел Роберт Гумный.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андреас Шельдеруп на поле появился Доди Лукебакио (Бенфика).

На 90-й минуте поединка команда Бенфика сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Георгий Судаков. Счет стал 3:1.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бенфика и Лех Познань завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Бенфика.

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