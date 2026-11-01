Касымпаша - Бешикташ (01.11.2026) | Турция — Суперлига 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Касымпаша и Бешикташ. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ресат Онур Коскунсес. Игра прошла на стадионе «Стадион Реджеп Тайип Эрдоган» в городе Стамбул.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Касымпаша (схема 4-1-4-1): Андреас Янниотис, Клаудио Винк, Адем Арус, Матей Илие, Айберк Карапо, Керем Демирбай, Жесурун Рак-Сакьи, Харис Хайрадинович, Элсон Мендеш, Али Явуз Кол, Адриан Бенедычак.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бешикташ на сегодняшнюю встречу: Александр Нюбель, Амир Мурильо, Эммануэль Агбаду, Эмирхан Топчу, Рыдван Йылмаз, Салих Озджан, Вацлав Черны, Джуниор Олаитан, Уилфред Ндиди, Леандро Троссар, Душан Влахович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Emre Belözoğlu (Касымпаша).

На 28-й минуте матча команда Бешикташ открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Леандро Троссар. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Вацлав Черны, а вместо него вышел Илхан Факили.

На 47-й минуте поединка команда Бешикташ сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Душан Влахович. Счет стал 0:2.

На 60-й минуте поединка команда Касымпаша сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Клаудио Винк. Счет стал 1:2.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джуниор Олаитан на поле появился О Хён Гю (Бешикташ).

На 66-й минуте в составе Касымпаша поле покинул Жесурун Рак-Сакьи, а вместо него вышел Гювен Ялчин.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эмирхан Топчу на поле появился Тьягу Джало (Бешикташ).

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Адем Арус (Касымпаша).

На 83-й минуте в составе Касымпаша поле покинул Харис Хайрадинович, а вместо него вышел Маркус Рафферти.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амир Мурильо на поле появился Тайлан Булут (Бешикташ).

На 83-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Леандро Троссар, а вместо него вышел Милот Рашица.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Айберк Карапо на поле появился Якоб Йессен (Касымпаша).

На 86-й минуте в составе Касымпаша поле покинул Али Явуз Кол, а вместо него вышел Тьемоко Диарра.

На 87-й минуте поединка команда Касымпаша сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Маркус Рафферти. Счет стал 2:2.

На 90+5-й минуте предупреждение получил Тьягу Джало (Бешикташ).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Касымпаша и Бешикташ завершился вничью со счетом 2:2.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!