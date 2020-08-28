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Гомель - Белшина 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
28 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Гомель
Белшина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Белшина, которое состоится 28 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
26.04.2026 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Белшина0 : 2Гомель
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Белшина0 : 2Гомель
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель2 : 0Белшина
18.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель0 : 0 5 : 6Белшина
20.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Гомель0 : 3Белшина
11.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Белшина2 : 3Гомель
11.07.2015 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Белшина3 : 1Гомель
10.04.2015 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель2 : 0Белшина
11.06.2014 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина1 : 2Гомель
30.03.2014 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель3 : 1Белшина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1737
2
Лига конференций
Динамо Мн1636
3
Лига конференций
МЛ Витебск1635
4 Динамо-Брест1931
5 Гомель1930
6 Витебск1929
7 Минск1928
8 Неман1827
9 Торпедо-БелАЗ1824
10 Славия-Мозырь1822
11 Арсенал Дз1921
12 Барановичи1918
13 Белшина1715
14
Стыковая зона
БАТЭ1714
15
Зона вылета
Днепр М1914
16
Зона вылета
Нафтан1810
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Гомель
0%
Ничья
100%
Белшина
0%

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