00:44 ()
Свернуть список

Витебск - Нафтан 28 Августа прямая трансляция

28 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Витебск
Нафтан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Нафтан, которое состоится 28 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
25.04.2026 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Нафтан1 : 1Витебск
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан3 : 0Витебск
05.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Витебск2 : 0Нафтан
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Нафтан0 : 4Витебск
24.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Витебск2 : 0Нафтан
12.08.2017 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск2 : 0Нафтан
14.04.2017 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Нафтан0 : 0Витебск
22.10.2016 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Витебск2 : 0Нафтан
09.06.2016 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Нафтан1 : 2Витебск
16.08.2015 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан3 : 0Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1737
2
Лига конференций
Динамо Мн1636
3
Лига конференций
МЛ Витебск1635
4 Динамо-Брест1931
5 Гомель1930
6 Витебск1929
7 Минск1928
8 Неман1827
9 Торпедо-БелАЗ1824
10 Славия-Мозырь1822
11 Арсенал Дз1921
12 Барановичи1918
13 Белшина1715
14
Стыковая зона
БАТЭ1714
15
Зона вылета
Днепр М1914
16
Зона вылета
Нафтан1810
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витебск
0%
Ничья
0%
Нафтан
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close