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Партизан - Хетафе 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
27 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Хетафе
Партизан

  • 10'
    1:0
    Энес Унал
  • 39'
    Абделькадир Абкар
  • 68'
    Абделькадир Абкар
  • 76'
    Кико Фемения
  • 87'
    2:1
    Андрес Гарсия
  • 2
    90'
    3:1
    Хоан Мохика
    90+1'
    Борха Майораль
0'
45'
90'
  • 43'
    1:1
    Демба Сек
  • 55'
    Милан Роганович
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Хетафе, которое состоится 27 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе, Испания
Партизан
Белград, Сербия
13 Испания вр Давид Сория
2 Того зщ Джене
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
24 Аргентина зщ Саид Ромеро
17 Испания пз Кико Фемения
11 Испания пз Рамон Терратс
73'
23 Бельгия пз Орель Мангала
79'
22 Колумбия пз Хоан Мохика
16 Испания пз Франчо Серрано
19 Турция нп Энес Унал
88'
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
21 Испания зщ Андрес Гарсия
73'
4 Грузия зщ Саба Сазонов
79'
9 Испания нп Борха Майораль
88'
1 Сербия вр Марко Милошевич
44 Черногория зщ Стефан Милич
23 Сербия зщ Стефан Митрович
40 Сербия зщ Никола Симич
20 Нигерия зщ Samson Nwulu
67'
30 Черногория пз Милан Роганович
14 Гана пз Иддрису Баба
79'
36 Сербия пз Огнен Угрешич
67'
11 Черногория пз Милан Вукотич
67'
19 Сенегал нп Демба Сек
89 Бразилия нп Jeh
79'
24 Сербия зщ Вукашин Джурджевич
67'
10 Сербия пз Игор Миладинович
67'
17 Сербия пз Милан Алексич
67'
9 Австрия нп Эрик Койзек
79'
27 Сербия нп Никола Чумич
79'
Запасные
1 Чехия вр Иржи Летачек
35 Испания вр Диего Феррер
3 Испания зщ Давинчи
15 Уругвай зщ Себастьян Боселли
26 Кот-д&#039;Ивуар зщ Жан Ив Валу
28 Испания пз Альберто Риско
27 Гамбия Ebrahima Drammeh
31 Сербия вр Милош Крунич
5 Сербия зщ Матея Милованович
33 Сербия зщ Стефан Петрович
8 Черногория пз Aleks Zekovic
39 Гана пз Зубайру Ибрахим
7 Кот-д&#039;Ивуар нп Шака Траоре
46 Сербия Marko Lekic
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Сербия Саша Илич
История личных встреч
15.08.2026 Испания — Ла Лига 1-й тур 3 : 0Хетафе
08.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1Хетафе
06.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Хетафе
29.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 4 : 1Хетафе
23.05.2026 Испания — Примера 38-й тур Хетафе1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 1 : 3 ДВ
Флориана
Дрита
1 : 1 2 : 1 ДВ
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 1 : 1
Нефтчи Б
Динамо Мн
2 : 4 0 : 1
Богемианс
Балкани
2 : 1 3 : 2 4 : 5
Истанбул Башакшехир
Интер Т
1 : 1 2 : 0
Вардар
Рига
2 : 3 5 : 2 ДВ
Спартак Тр
ЦСКА 1948
0 : 0 0 : 0 5 : 3
Железничар П
Брага
0 : 1 4 : 0
Малишева
Хайберниан
2 : 0 4 : 1
Лиепая
Аустрия В
0 : 2 3 : 1
Алашкерт
ЧФР Клуж
1 : 1 3 : 0
Паневежис
Тобол
1 : 1 1 : 1 3 : 2
Пайде
Зиря
1 : 0 1 : 1
ХИК
Колрейн
5 : 0 0 : 3
Дила
Аполлон Л
0 : 4 3 : 0
Дебрецен
Пюник
1 : 0 0 : 0
Флора
Нью-Сейнтс
1 : 0 1 : 0 2 : 4
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
1 : 0 0 : 3
АЕК Ларнака
Бейтар
0 : 1 2 : 3 4 : 3
Ракув
Валлетта
3 : 1 0 : 4
РФШ
Вестри
4 : 1 1 : 1
Динамо Тб
Жальгирис
3 : 0 7 : 2
ГАИС
Норшелланн
1 : 0 6 : 0
Команда12
МЛ Витебск
Сутьеска
3 : 0 1 : 2
Санта-Колома
Рапид В
1 : 3 6 : 2
Университатя
Бранн
2 : 2 3 : 1
Зимбру
Ноа
1 : 1 2 : 1
БАТЭ
Сьон
1 : 1 4 : 0
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0 0 : 2
ФКСБ
Ауда
2 : 3 4 : 1
Войводина
Аякс
1 : 4 4 : 1
Полесье
Копенгаген
3 : 3 2 : 1
Алюминий
Динамо Т
1 : 1 3 : 0
Пакш
Панатинаикос
1 : 2 2 : 2
Вараждин
Яблонец
3 : 2 2 : 0
Жилина
ГКС Катовице
2 : 1 3 : 1
Хапоэль Т-А
Лудогорец
2 : 0 2 : 2
ЛНЗ Черкассы
Гент
0 : 0 0 : 0 4 : 2
Борац Б-Л
Петрокуб
3 : 0 3 : 3
Лугано
Дукагини
1 : 0 1 : 5
Мазервелл
ХБ Торсхавн
2 : 0 0 : 3
Шелбурн
Нымме Калью
5 : 2 2 : 1
Браво
Шкендия
2 : 1 3 : 1
Рунавик
Копер
0 : 2 1 : 3 3 : 4
Риека
Дерри Сити
1 : 0 0 : 1
Партизан
УНА Штрассен
4 : 0 0 : 1
Стьярнан
Ильвес
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Валюр
Зриньски
1 : 0 2 : 2
3-й квалификационный раунд
Команда12
Ауда
Динамо Т
1 : 0 4 : 0
Бранн
Аполлон Л
0 : 1 2 : 4 ДВ
Панатинаикос
ЦСКА 1948
1 : 1 1 : 2 ДВ
Интер Т
Вадуц
2 : 1 2 : 2
Яблонец
РФШ
2 : 0 1 : 2
Ноа
Сьон
2 : 2 2 : 1
Пайде
Рапид В
1 : 4 2 : 0
ХИК
Мазервелл
1 : 1 2 : 0
ЧФР Клуж
Тромсё
0 : 5 2 : 1
Интер Клуб Эскальдес
Флора
2 : 0 0 : 4
Гётеборг
Гент
0 : 1 1 : 1
Дебрецен
Копенгаген
0 : 3 5 : 1
Ракув
Хаммарбю
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Карабах
1 : 0 2 : 0
Шериф
Санкт-Галлен
1 : 3 5 : 1
Команда12
Жальгирис
Хайдук
2 : 5 4 : 0
Рига
Дьёр
1 : 0 1 : 1
Бейтар
Аустрия В
1 : 2 1 : 2 4 : 2
Аякс
Шелбурн
3 : 1 2 : 2
Хапоэль Т-А
ГКС Катовице
2 : 0 2 : 1
Твенте
ДАК 1904
6 : 0 3 : 3
Борац Б-Л
МЛ Витебск
1 : 0 2 : 1 2 : 4
Валюр
Норшелланн
0 : 2 5 : 0
Брага
Динамо Мн
1 : 0 0 : 0
Лугано
Рунавик
2 : 0 2 : 2
Богемианс
Мидтьюлланн
0 : 2 3 : 2
Риека
Ильвес
1 : 0 1 : 1
Тре Фиори
Дрита
1 : 4 5 : 0
Хайберниан
Шкендия
2 : 1 0 : 0
Партизан
Тобол
3 : 0 1 : 2
Раунд плей-офф
Команда12
Интер Т
Копенгаген
0 : 0 27.08
Линкольн
Ларн
0 : 2 27.08
Тромсё
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 0 27.08
Мидтьюлланн
Риека
2 : 0 27.08
Норшелланн
Санкт-Галлен
1 : 0 27.08
КИ Клаксвик
Рига
0 : 0 27.08
ПАОК
Бранн
1 : 1 27.08
Твенте
Карабах
0 : 1 27.08
Дрита
Интер Клуб Эскальдес
2 : 2 27.08
Гурник З
Монако
2 : 3 27.08
Сьон
Аякс
2 : 4 27.08
Викингур Р
Борац Б-Л
1 : 3 27.08
Команда12
Панатинаикос
Градец-Кралове
2 : 2 27.08
Лугано
Маккаби Т-А
2 : 1 27.08
Мазервелл
Фрайбург
1 : 3 27.08
Гент
Хайберниан
0 : 0 27.08
Аталанта
Хапоэль Т-А
0 : 0 27.08
Рейнджерс
Яблонец
1 : 0 27.08
Хартс
Рапид В
2 : 2 26.08
Хетафе
Партизан
3 : 1 27.08
Хайдук
Ракув
2 : 2 27.08
Брага
Аустрия В
2 : 0 27.08
Шэмрок Роверс
КуПС
1 : 1 27.08
Динамо Т
Пафос
1 : 1 27.08

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