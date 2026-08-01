Барселона - Атлетик 27 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 27 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 01-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
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64'
|24
|пз
|Эрик Гарсия
|21
|пз
|Френки де Йонг
|
64'
|11
|пз
|Рафинья
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65'
|8
|пз
|Педри
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72'
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|28
|пз
|Руни Барджи
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72'
|7
|нп
|Ферран Торрес
|18
|зщ
|Херард Мартин
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64'
|22
|пз
|Марк Берналь
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64'
|14
|пз
|Маркус Рашфорд
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65'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
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72'
|20
|пз
|Дани Ольмо
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72'
|1
|вр
|Унай Симон
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|19
|зщ
|Адама Бойро
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57'
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
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54'
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|30
|пз
|Алехандро Рего
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61'
|23
|пз
|Роберт Наварро
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54'
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
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54'
|20
|пз
|Унаи Гомес
|
54'
|16
|пз
|Иньиго Руис
|
54'
|11
|нп
|Горка Гурусета
|
54'
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|
57'
|44
|пз
|Сельтон Санчес
|
61'
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|31
|вр
|Диего Кохен
|17
|пз
|Марк Касадо
|27
|пз
|Педро Фернандес
|43
|пз
|Томми Маркес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|27
|вр
|Алекс Падилья
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|47
|зщ
|Икер Монреаль
|10
|пз
|Нико Уильямс
|22
|нп
|Нико Серрано
|25
|нп
|Урко Исета
|Ханс-Дитер Флик
|Эрнесто Вальверде
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
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|Суперкубок Испании
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|0 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|24.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 1 ДВ
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0