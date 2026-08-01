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Барселона - Атлетик 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
27 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 01-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания); Ассистент: Хосе Антонио Гарридо Ромеро (Испания); Ассистент: Алехандро Эстевес (Испания); Резервный: Хорхе Таррага (Испания)
Барселона
Атлетик Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 27 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 01-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
13 Испания вр Жоан Гарсия
23 Франция зщ Жюль Кунде
5 Испания зщ Пау Кубарси
3 Испания зщ Алекс Бальде
64'
24 Испания пз Эрик Гарсия
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
64'
11 Бразилия пз Рафинья
65'
8 Испания пз Педри
72'
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
28 Швеция пз Руни Барджи
72'
7 Испания нп Ферран Торрес
18 Испания зщ Херард Мартин
64'
22 Испания пз Марк Берналь
64'
14 Англия пз Маркус Рашфорд
65'
10 Испания пз Ламин Ямаль
72'
20 Испания пз Дани Ольмо
72'
1 Испания вр Унай Симон
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
12 Испания зщ Хесус Аресо
19 Испания зщ Адама Бойро
57'
18 Испания пз Микель Хаурехисар
8 Испания пз Ойан Сансет
54'
7 Испания пз Алекс Беренгер
30 Испания пз Алехандро Рего
61'
23 Испания пз Роберт Наварро
54'
9 Гана пз Иньяки Уильямс
54'
20 Испания пз Унаи Гомес
54'
16 Испания пз Иньиго Руис
54'
11 Испания нп Горка Гурусета
54'
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
57'
44 Испания пз Сельтон Санчес
61'
Запасные
25 Польша вр Войцех Щенсны
31 США вр Диего Кохен
17 Испания пз Марк Касадо
27 Испания пз Педро Фернандес
43 Испания пз Томми Маркес
9 Польша нп Роберт Левандовски
27 Испания вр Алекс Падилья
2 Испания зщ Андони Горосабель
47 Испания зщ Икер Монреаль
10 Испания пз Нико Уильямс
22 Испания нп Нико Серрано
25 Испания нп Урко Исета
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
22.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Атлетик Б0 : 3Барселона
08.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала Атлетик Б0 : 2Барселона
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Барселона2 : 1Атлетик Б
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 0Барселона
24.01.2024 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б4 : 2 ДВБарселона
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Барселона1 : 0Атлетик Б
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Атлетик Б0 : 1Барселона
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 0 : 2Барселона
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 0 : 2Барселона
16.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 0 : 2Барселона
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Барселона2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Барселона2 : 1
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Атлетик Б
22.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Атлетик Б1 : 2
18.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 0 : 1 ДВАтлетик Б
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 2 : 0Атлетик Б
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Атлетик Б0 : 0

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