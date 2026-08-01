Акрон - ЦСКА 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - ЦСКА, которое состоится 28 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Срджан Благоевич
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|18.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|04.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|22.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|3 : 2
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|15
|2
|Спартак М
|5
|12
|3
|ЦСКА
|5
|11
|4
|Зенит
|5
|9
|5
|Динамо Мх
|5
|9
|6
|Балтика
|5
|7
|7
|Динамо М
|5
|7
|8
|Рубин
|5
|6
|9
|Оренбург
|5
|6
|10
|Ахмат
|5
|5
|11
|Ростов
|5
|5
|12
|Крылья Советов
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Факел
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Акрон
|5
|2