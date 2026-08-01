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Акрон - ЦСКА 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
28 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур
Акрон
ЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - ЦСКА, которое состоится 28 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Сербия Срджан Благоевич
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
18.08.2026 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур ЦСКА0 : 1Акрон
04.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Акрон1 : 2ЦСКА
22.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 1Акрон
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур ЦСКА3 : 2Акрон
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА3 : 1Акрон
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Акрон1 : 1 5 : 4ЦСКА
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Акрон1 : 2ЦСКА
24.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА4 : 0Акрон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Акрон» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар515
2 Спартак М512
3 ЦСКА511
4 Зенит59
5 Динамо Мх59
6 Балтика57
7 Динамо М57
8 Рубин56
9 Оренбург56
10 Ахмат55
11 Ростов55
12 Крылья Советов55
13
Стыковая зона
Родина54
14
Стыковая зона
Локомотив М53
15
Зона вылета
Факел52
16
Зона вылета
Акрон52
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Акрон
100%
Ничья
0%
ЦСКА
0%

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