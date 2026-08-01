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Кристал Пэлас - Манчестер Сити 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
28 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас
Манчестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Сити, которое состоится 28 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Англия вр Дин Хендерсон
6 Франция зщ Джейди Канво
26 США зщ Крис Ричардс
30 Испания пз Оскар Мингеса
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
20 Англия пз Адам Уортон
18 Япония пз Даити Камада
3 Англия пз Тайрик Митчелл
9 Англия пз Эдди Нкетиа
11 Англия нп Дуайт Макнил
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
33 Англия зщ Нико О'Райли
8 Хорватия пз Матео Ковачич
47 Англия пз Фил Фоден
42 Гана пз Антуан Семеньо
82 Англия пз Рико Льюис
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
10 Франция нп Райан Шерки
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
13.05.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити3 : 0Кристал Пэлас
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас0 : 3Манчестер Сити
17.05.2025 Кубок Англии Финал Кристал Пэлас1 : 0Манчестер Сити
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Манчестер Сити5 : 2Кристал Пэлас
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Кристал Пэлас2 : 2Манчестер Сити
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас2 : 4Манчестер Сити
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити2 : 2Кристал Пэлас
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас0 : 1Манчестер Сити
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити4 : 2Кристал Пэлас
14.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Сити
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Арсенал13
3
Лига чемпионов
Брентфорд13
4
Лига чемпионов
Халл Сити13
5
Лига Европы
Эвертон13
6
Лига Европы
Челси13
7
Лига конференций
Манчестер Сити13
8 Ипсвич Таун13
9 Лидс Юнайтед13
10 Ливерпуль11
11 Ньюкасл Юнайтед11
12 Фулхэм10
13 Сандерленд10
14 Борнмут10
15 Ноттингем Форест10
16 Кристал Пэлас10
17 Манчестер Юнайтед10
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур10
19
Зона вылета
Ковентри Сити10
20
Зона вылета
Астон Вилла10
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Кристал Пэлас
25%
Ничья
0%
Манчестер Сити
75%

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