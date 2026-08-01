Кристал Пэлас - Манчестер Сити 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Сити, которое состоится 28 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|6
|зщ
|Джейди Канво
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|30
|пз
|Оскар Мингеса
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|9
|пз
|Эдди Нкетиа
|11
|нп
|Дуайт Макнил
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|82
|пз
|Рико Льюис
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
|Пьер Саж
|Энцо Мареска
|13.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|17.05.2025
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 0
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|5 : 2
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|14.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Брентфорд
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|1
|3
| 6
Лига Европы
|Челси
|1
|3
| 7
Лига конференций
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Ипсвич Таун
|1
|3
|9
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|10
|Ливерпуль
|1
|1
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|12
|Фулхэм
|1
|0
|13
|Сандерленд
|1
|0
|14
|Борнмут
|1
|0
|15
|Ноттингем Форест
|1
|0
|16
|Кристал Пэлас
|1
|0
|17
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ковентри Сити
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|1
|0