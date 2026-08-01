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Расинг - Эльче 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271
28 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 3-й тур
Расинг
Эльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг - Эльче, которое состоится 28 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 02-й тур, оно проводится на стадионе: Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Расинг
Сантандер
Эльче
Эльче
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
2 Испания зщ Альваро Мантилья
4 Испания зщ Ману
5 Испания зщ Пабло Рамон
17 Испания зщ Хорхе Салинас
36 Испания пз Серхио Мартинес
8 Колумбия пз Густаво Пуэрта
11 Испания пз Андрес Мартин
20 Испания пз Серхио Каналес
10 Испания пз Иньиго Висенте
12 Испания нп Асьер Вильялибре
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
23 Испания зщ Виктор Чуст
2 Испания пз Буба Сангаре
5 Аргентина пз Федерико Редондо
12 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
8 Испания пз Марк Агуадо
11 Испания пз Херман Валера
10 Аргентина пз Факундо Буонанотте
29 Марокко нп Али Хуари
14 Испания нп Фер Ниньо
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
История личных встреч
02.03.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 29-й тур Расинг2 : 0Эльче
19.12.2024 Испания — Сегунда Сегунда. 20-й тур Эльче3 : 0Расинг
04.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Расинг3 : 1Эльче
02.09.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Эльче1 : 1Расинг
04.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Расинг1 : 2Эльче
01.12.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Эльче2 : 0Расинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
2
Лига чемпионов
Севилья26
3
Лига чемпионов
Бетис26
4
Лига чемпионов
Алавес24
5
Лига Европы
Атлетико М24
6
Лига конференций
Осасуна24
7 Барселона13
8 Эспаньол23
9 Хетафе23
10 Вильярреал22
11 Депортиво22
12 Сельта21
13 Валенсия21
14 Райо Вальекано21
15 Расинг21
16 Малага21
17 Леванте21
18
Зона вылета
Эльче21
19
Зона вылета
Атлетик Б10
20
Зона вылета
Реал Сосьедад20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Расинг
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Ничья
0%
Эльче
0%

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