Расинг - Эльче 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг - Эльче, которое состоится 28 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 02-й тур, оно проводится на стадионе: Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|4
|зщ
|Ману
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|36
|пз
|Серхио Мартинес
|8
|пз
|Густаво Пуэрта
|11
|пз
|Андрес Мартин
|20
|пз
|Серхио Каналес
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|12
|нп
|Асьер Вильялибре
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|2
|пз
|Буба Сангаре
|5
|пз
|Федерико Редондо
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|8
|пз
|Марк Агуадо
|11
|пз
|Херман Валера
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
|29
|нп
|Али Хуари
|14
|нп
|Фер Ниньо
|Мартин Ансельми
|02.03.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|3 : 0
|04.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|1 : 1
|04.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 2
|01.12.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|2
|4
|7
|Барселона
|1
|3
|8
|Эспаньол
|2
|3
|9
|Хетафе
|2
|3
|10
|Вильярреал
|2
|2
|11
|Депортиво
|2
|2
|12
|Сельта
|2
|1
|13
|Валенсия
|2
|1
|14
|Райо Вальекано
|2
|1
|15
|Расинг
|2
|1
|16
|Малага
|2
|1
|17
|Леванте
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Атлетик Б
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|2
|0