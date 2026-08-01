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Алавес - Вильярреал 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
28 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 3-й тур
Алавес
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Вильярреал, которое состоится 28 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 02-й тур, оно проводится на стадионе: Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Вильярреал
Вильярреал
1 Испания вр Антонио Сивера
7 Испания зщ Анхель Перес
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
16 Финляндия зщ Вилле Коски
17 Испания зщ Хонни Отто
19 Испания пз Пабло Ибаньес
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Mikel Rodriguez
21 Алжир нп Абде Реббаш
15 Аргентина нп Лукас Бойе
11 Испания нп Тони Мартинес
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
12 Португалия зщ Ренату Вейга
20 Испания зщ Карлос Ромеро
19 Кот-д&#039;Ивуар пз Николя Пепе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
18 Сенегал пз Пап Гейе
10 Испания пз Альберто Молейро
22 Испания нп Айосе Перес
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
13.03.2026 Испания — Примера 28-й тур Алавес1 : 1Вильярреал
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Вильярреал3 : 1Алавес
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Алавес1 : 0Вильярреал
09.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Вильярреал3 : 0Алавес
10.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Алавес1 : 1Вильярреал
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Вильярреал1 : 1Алавес
30.04.2022 Испания - Примера 34-й тур Алавес2 : 1Вильярреал
21.12.2021 Испания - Примера 4-й тур Вильярреал5 : 2Алавес
21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Алавес2 : 1Вильярреал
30.09.2020 Испания - Примера 4-й тур Вильярреал3 : 1Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
2
Лига чемпионов
Севилья26
3
Лига чемпионов
Бетис26
4
Лига чемпионов
Алавес24
5
Лига Европы
Атлетико М24
6
Лига конференций
Осасуна24
7 Барселона13
8 Эспаньол23
9 Хетафе23
10 Вильярреал22
11 Депортиво22
12 Сельта21
13 Валенсия21
14 Райо Вальекано21
15 Расинг21
16 Малага21
17 Леванте21
18
Зона вылета
Эльче21
19
Зона вылета
Атлетик Б10
20
Зона вылета
Реал Сосьедад20

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