Алавес - Вильярреал 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Вильярреал, которое состоится 28 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 02-й тур, оно проводится на стадионе: Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антонио Сивера
|7
|зщ
|Анхель Перес
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|17
|зщ
|Хонни Отто
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Mikel Rodriguez
|21
|нп
|Абде Реббаш
|15
|нп
|Лукас Бойе
|11
|нп
|Тони Мартинес
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
|19
|пз
|Николя Пепе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Альберто Молейро
|22
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|Кике Санчес Флорес
|Иньиго Перес
|13.03.2026
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|2
|4
|7
|Барселона
|1
|3
|8
|Эспаньол
|2
|3
|9
|Хетафе
|2
|3
|10
|Вильярреал
|2
|2
|11
|Депортиво
|2
|2
|12
|Сельта
|2
|1
|13
|Валенсия
|2
|1
|14
|Райо Вальекано
|2
|1
|15
|Расинг
|2
|1
|16
|Малага
|2
|1
|17
|Леванте
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Атлетик Б
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|2
|0