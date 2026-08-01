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Милан - Венеция 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
28 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Милан
Венеция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Венеция, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Венеция
Венеция
16 Франция вр Мик Меньян
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
34 Испания зщ Марио Хила
21 Нигерия пз Саму Чуквезе
80 США пз Юнус Муса
2 Эквадор пз Первис Эступиньян
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
70 Италия пз Альфаджо Сиссе
14 Хорватия пз Лука Модрич
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
1 Сербия вр Филип Станкович
3 Бельгия зщ Йоэль Шингтьен
17 Германия зщ Армель Белла-Котчап
4 Хорватия зщ Бартол Франьич
71 Испания пз Кике Перес
26 Хорватия пз Тома Башич
18 Франция пз Антуан Эно
6 США пз Джанлука Бузио
14 Португалия пз Тьерри Коррея
10 Эквадор нп Джон Йебоа
45 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Венеция0 : 2Милан
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Милан4 : 0Венеция
09.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Венеция0 : 3Милан
22.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Милан2 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома13
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Лечче13
5
Лига Европы
Аталанта13
6
Лига конференций
Милан13
7 Кальяри13
8 Лацио13
9 Ювентус13
10 Удинезе11
11 Комо11
12 Сассуоло10
13 Торино10
14 Болонья10
15 Фрозиноне10
16 Парма10
17 Венеция10
18
Зона вылета
Дженоа10
19
Зона вылета
Монца10
20
Зона вылета
Фиорентина10
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Милан
100%
Ничья
0%
Венеция
0%

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