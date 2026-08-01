Милан - Венеция 28 Августа прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Венеция, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|34
|зщ
|Марио Хила
|21
|пз
|Саму Чуквезе
|80
|пз
|Юнус Муса
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
|14
|пз
|Лука Модрич
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|1
|вр
|Филип Станкович
|3
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|17
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|4
|зщ
|Бартол Франьич
|71
|пз
|Кике Перес
|26
|пз
|Тома Башич
|18
|пз
|Антуан Эно
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|14
|пз
|Тьерри Коррея
|10
|нп
|Джон Йебоа
|45
|нп
|Акор Адамс
|Рубен Аморим
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|22.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лечче
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Милан
|1
|3
|7
|Кальяри
|1
|3
|8
|Лацио
|1
|3
|9
|Ювентус
|1
|3
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Комо
|1
|1
|12
|Сассуоло
|1
|0
|13
|Торино
|1
|0
|14
|Болонья
|1
|0
|15
|Фрозиноне
|1
|0
|16
|Парма
|1
|0
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Монца
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|1
|0