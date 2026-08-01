00:45 ()
Свернуть список

Бавария - Штутгарт 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
28 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Бавария
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Штутгарт
Штутгарт
1 Германия вр Мануэль Нойер
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
4 Германия зщ Жонатан Та
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция пз Майкл Олисе
11 Германия пз Натаниэль Браун
14 Колумбия пз Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Германия вр Фабиан Бредлов
4 Германия зщ Йоша Ваньоман
29 Германия зщ Финн Ельч
24 Германия зщ Йефф Шабо
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
21 Германия пз Гриша Прёмель
6 Германия пз Ангело Штиллер
8 Португалия пз Тьягу Томаш
26 Германия пз Дениз Ундав
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
17 Германия нп Дженан Пейчинович
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Германия Себастьян Хёнес
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
23.05.2026 Кубок Германии Финал Бавария3 : 0Штутгарт
19.04.2026 Германия — Бундеслига 30-й тур Бавария4 : 2Штутгарт
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Штутгарт0 : 5Бавария
16.08.2025 Суперкубок Германии 2025 Финал Штутгарт1 : 2Бавария
28.02.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Штутгарт1 : 3Бавария
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Бавария4 : 0Штутгарт
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт3 : 1Бавария
17.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Бавария3 : 0Штутгарт
04.03.2023 Германия — Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 2Бавария
10.09.2022 Германия — Бундеслига 6-й тур Бавария2 : 2Штутгарт
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Бундеслиги: «Бавария» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Байер00
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
4
Лига чемпионов
Эльверсберг00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Аугсбург00
7 Падерборн 0700
8 Вердер00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Шальке-0400
17
Зона вылета
Штутгарт00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Бавария
50%
Ничья
50%
Штутгарт
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close