Бавария - Штутгарт 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|11
|пз
|Натаниэль Браун
|14
|пз
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Тьягу Томаш
|26
|пз
|Дениз Ундав
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|Венсан Компани
|Себастьян Хёнес
|Себастьян Хёнес
|23.05.2026
|Кубок Германии
|Финал
|3 : 0
|19.04.2026
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|4 : 2
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 5
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|0
|0
|7
|Падерборн 07
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0