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Лилль - ПСЖ 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
28 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лилль
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - ПСЖ, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
ПСЖ
Париж
1 Турция вр Берке Озер
22 Португалия зщ Тьягу Сантош
3 Бельгия зщ Натан Нгой
4 Бразилия зщ Алешандро
15 Франция зщ Ромен Перро
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
8 Франция пз Этан Мбаппе
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
19 Турция пз Башар Онал
21 Франция пз Бенжамен Андре
9 Франция нп Оливье Жиру
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
12 Франция зщ Люка Динь
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция нп Дезире Дуэ
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
9 Испания нп Ферран Торрес
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
История личных встреч
16.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур ПСЖ3 : 0Лилль
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Лилль1 : 1ПСЖ
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур ПСЖ4 : 1Лилль
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Лилль1 : 3ПСЖ
10.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ3 : 1Лилль
17.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Лилль1 : 1ПСЖ
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур ПСЖ4 : 3Лилль
21.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Лилль1 : 7ПСЖ
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль1 : 5ПСЖ
29.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур ПСЖ2 : 1Лилль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Лиги 1: «Лилль» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
Ланс13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Монако13
6
Лига конференций
Брест11
7 ПСЖ11
8 Ле-Ман11
9 Ренн11
10 Париж11
11 Лорьян11
12 Ницца11
13 Труа11
14 Гавр10
15 Анже10
16
Стыковая зона
Тулуза10
17
Зона вылета
Осер10
18
Зона вылета
Страсбург10
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Лилль
0%
Ничья
25%
ПСЖ
75%

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