Лилль - ПСЖ 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - ПСЖ, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|19
|пз
|Башар Онал
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|9
|нп
|Оливье Жиру
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|12
|зщ
|Люка Динь
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|9
|нп
|Ферран Торрес
|Луис Энрике
|16.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|3 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|4 : 3
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 5
|29.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Монако
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Брест
|1
|1
|7
|ПСЖ
|1
|1
|8
|Ле-Ман
|1
|1
|9
|Ренн
|1
|1
|10
|Париж
|1
|1
|11
|Лорьян
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|1
|13
|Труа
|1
|1
|14
|Гавр
|1
|0
|15
|Анже
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Осер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|1
|0