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Риу Аве - Спортинг 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
28 Августа 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Риу Аве
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Спортинг, которое состоится 28 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Спортинг
Лиссабон
99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
54 Греция зщ Георгиос Льявас
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
14 Чехия зщ Якуб Брабец
6 Англия зщ Нельсон Эбби
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
90 Португалия пз Диогу Нашсименту
30 Словакия пз Roland Galcik
7 Бразилия пз Диого Безерра
11 Испания нп Jalen Blesa
9 Гвинея-Бисау нп Тамбле
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
55 Сенегал зщ Ибраима Ба
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
77 Италия пз Исса Думбия
5 Испания пз Серхи Альтмира
10 Мозамбик пз Джени Катамо
17 Уругвай пз Родриго Саласар
19 Австралия нп Нестори Иранкунда
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
11.05.2026 Португалия — Примейра 33-й тур Риу Аве1 : 4Спортинг
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг4 : 0Риу Аве
22.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Риу Аве1 : 2Спортинг
03.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 0Риу Аве
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Риу Аве0 : 3Спортинг
09.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Спортинг3 : 1Риу Аве
25.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Риу Аве3 : 3Спортинг
25.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Спортинг2 : 0Риу Аве
07.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Риу Аве0 : 1Спортинг
07.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Риу Аве0 : 2Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту39
2
Лига чемпионов
Спортинг37
3
Лига чемпионов
Маритиму37
4
Лига Европы
Санта-Клара37
5
Лига конференций
Арока36
6 Жил Висенте26
7 Бенфика24
8 Насьонал34
9 Витория Гимарайнш33
10 Риу Аве33
11 Эштрела22
12 Академику32
13 Брага11
14 Фамаликан31
15 Морейренсе21
16
Стыковая зона
Эшторил31
17
Зона вылета
Алверка31
18
Зона вылета
Каза Пия30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Риу Аве
0%
Ничья
0%
Спортинг
0%

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