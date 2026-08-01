Риу Аве - Спортинг 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Спортинг, которое состоится 28 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|14
|зщ
|Якуб Брабец
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|90
|пз
|Диогу Нашсименту
|30
|пз
|Roland Galcik
|7
|пз
|Диого Безерра
|11
|нп
|Jalen Blesa
|9
|нп
|Тамбле
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|77
|пз
|Исса Думбия
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|пз
|Родриго Саласар
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
|97
|нп
|Луис Суарес
|Сотирис Силайдопулос
|Руй Боржеш
|11.05.2026
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 4
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|22.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 2
|03.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|25.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|25.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|07.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Маритиму
|3
|7
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|3
|7
| 5
Лига конференций
|Арока
|3
|6
|6
|Жил Висенте
|2
|6
|7
|Бенфика
|2
|4
|8
|Насьонал
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Риу Аве
|3
|3
|11
|Эштрела
|2
|2
|12
|Академику
|3
|2
|13
|Брага
|1
|1
|14
|Фамаликан
|3
|1
|15
|Морейренсе
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Алверка
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0