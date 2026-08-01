Гронинген - Фортуна 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Фортуна, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Этьен Вассен
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Марк Чингер
|2
|зщ
|Wouter Prins
|8
|пз
|Tika de Jonge
|18
|пз
|Тиго Ланд
|24
|пз
|Пелле Клемент
|17
|нп
|David van der Werff
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|15
|зщ
|Ник де Грот
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|12
|зщ
|Иву Пинту
|2
|пз
|Сибе Вилен
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|22
|пз
|Шайло 'т Занд
|25
|нп
|Леквинсио Зефёйк
|9
|нп
|Антони Дескотт
|Дик Люккин
|Данни Бёйс
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|08.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|02.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|13.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 3
|12.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 4
|28.02.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|3
|7
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|3
|7
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|3
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|4
|8
|Фортуна
|3
|4
|9
|Херенвен
|3
|4
|10
|Эксельсиор
|2
|3
|11
|НЕК Неймеген
|2
|3
|12
|Твенте
|2
|3
|13
|Телстар
|2
|3
|14
|ПЕК Зволле
|3
|3
|15
|Утрехт
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|2
|0
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|3
|0