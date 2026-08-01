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Гронинген - Фортуна 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
28 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
Гронинген
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Фортуна, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Суринам вр Этьен Вассен
14 Нидерланды зщ Йорг Схрёдерс
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Венгрия зщ Марк Чингер
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
18 Нидерланды пз Тиго Ланд
24 Нидерланды пз Пелле Клемент
17 Нидерланды нп David van der Werff
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
15 Нидерланды зщ Ник де Грот
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
12 Португалия зщ Иву Пинту
2 Бельгия пз Сибе Вилен
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
20 Франция пз Эдуар Мишю
22 Нидерланды пз Шайло 'т Занд
25 Нидерланды нп Леквинсио Зефёйк
9 Бельгия нп Антони Дескотт
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген1 : 2Фортуна
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Фортуна1 : 2Гронинген
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген1 : 0Фортуна
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Фортуна1 : 0Гронинген
08.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гронинген0 : 0 4 : 3Фортуна
02.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фортуна3 : 1Гронинген
13.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген2 : 3Фортуна
12.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гронинген0 : 1Фортуна
27.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Фортуна1 : 4Гронинген
28.02.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гронинген1 : 0Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар39
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс37
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен37
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген36
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта34
8 Фортуна34
9 Херенвен34
10 Эксельсиор23
11 НЕК Неймеген23
12 Твенте23
13 Телстар23
14 ПЕК Зволле33
15 Утрехт31
16
Стыковая зона
Виллем II20
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг30
18
Зона вылета
Камбюр30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гронинген
0%
Ничья
0%
Фортуна
0%

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