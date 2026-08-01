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Аль-Наср - Аль-Таавун 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
28 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур
Аль-Наср
Аль-Таавун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Таавун, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур, оно проводится на Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Таавун
Бурайда
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Сербия Жарко Лазетич
История личных встреч
26.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Наср1 : 0Аль-Таавун
29.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Таавун0 : 5Аль-Наср
16.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Таавун
17.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Таавун1 : 1Аль-Наср
29.10.2024 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср0 : 1Аль-Таавун
30.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 19-й тур Аль-Таавун1 : 4Аль-Наср
18.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 2-й тур Аль-Наср0 : 2Аль-Таавун
27.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/8 финала Аль-Наср1 : 0Аль-Таавун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср39
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад37
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия36
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль26
5 Аль-Ахли26
6 Аль-Иттифак36
7 Неом36
8 Аль-Холуд35
9 Аль-Дирия34
10 Аль-Халидж33
11 Аль-Хазм33
12 Аль-Таавун32
13 Аль-Шабаб32
14 Аль-Фейсали31
15 Аль-Фатех31
16
Зона вылета
Аль-Фейха31
17
Зона вылета
Абха31
18
Зона вылета
Эр-Рияд31
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Аль-Наср
100%
Ничья
0%
Аль-Таавун
0%

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