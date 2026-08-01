Аль-Наср - Аль-Таавун 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Таавун, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур, оно проводится на Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ангелос Постекоглу
|Жарко Лазетич
|26.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|0 : 5
|16.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|17.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Короля
|1/8 финала
|0 : 1
|30.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|19-й тур
|1 : 4
|18.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|2-й тур
|0 : 2
|27.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|1/8 финала
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|3
|9
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|3
|7
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|3
|6
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|2
|6
|5
|Аль-Ахли
|2
|6
|6
|Аль-Иттифак
|3
|6
|7
|Неом
|3
|6
|8
|Аль-Холуд
|3
|5
|9
|Аль-Дирия
|3
|4
|10
|Аль-Халидж
|3
|3
|11
|Аль-Хазм
|3
|3
|12
|Аль-Таавун
|3
|2
|13
|Аль-Шабаб
|3
|2
|14
|Аль-Фейсали
|3
|1
|15
|Аль-Фатех
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейха
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Абха
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Эр-Рияд
|3
|1