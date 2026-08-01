Факел - Зенит 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Зенит, которое состоится 29 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Олег Петрович Василенко
|Сергей Богданович Семак
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|06.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 2
|08.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|15
|2
|Спартак М
|5
|12
|3
|ЦСКА
|5
|11
|4
|Зенит
|5
|9
|5
|Динамо Мх
|5
|9
|6
|Балтика
|5
|7
|7
|Динамо М
|5
|7
|8
|Рубин
|5
|6
|9
|Оренбург
|5
|6
|10
|Ахмат
|5
|5
|11
|Ростов
|5
|5
|12
|Крылья Советов
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Факел
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Акрон
|5
|2