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Факел - Зенит 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
29 Августа 2026 года в 15:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур
Факел
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Зенит, которое состоится 29 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
08.03.2025Мир Российская Премьер-лига20-й турФакел0 : 2Зенит
22.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 6-й турФакел0 : 1Зенит
21.09.2024Мир Российская Премьер-лига9-й турЗенит3 : 1Факел
30.07.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 1-й турЗенит3 : 0Факел
06.05.2024Мир Российская Премьер-лига27-й турФакел1 : 1Зенит
13.08.2023Мир Российская Премьер-лига4-й турЗенит2 : 0Факел
03.06.2023Мир Российская Премьер-лига30-й турЗенит1 : 0Факел
16.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BФакел0 : 2Зенит
08.10.2022Мир Российская Премьер-лига12-й турФакел1 : 1Зенит
31.08.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BЗенит2 : 0Факел
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Факел» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар515
2 Спартак М512
3 ЦСКА511
4 Зенит59
5 Динамо Мх59
6 Балтика57
7 Динамо М57
8 Рубин56
9 Оренбург56
10 Ахмат55
11 Ростов55
12 Крылья Советов55
13
Стыковая зона
Родина54
14
Стыковая зона
Локомотив М53
15
Зона вылета
Факел52
16
Зона вылета
Акрон52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Факел
0%
Ничья
0%
Зенит
0%

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