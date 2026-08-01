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Краснодар - Ростов 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
29 Августа 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур
Краснодар
Ростов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
ИспанияДжонатан Альба
История личных встреч
11.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Краснодар3 : 4 ДВРостов
28.02.2026Мир Российская Премьер-лига19-й турКраснодар2 : 1Ростов
27.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й турРостов0 : 0Краснодар
05.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Краснодар4 : 2Ростов
16.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й турРостов0 : 1Краснодар
14.09.2024Мир Российская Премьер-лига8-й турКраснодар2 : 0Ростов
06.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Краснодар3 : 2Ростов
08.03.2024Мир Российская Премьер-лига20-й турРостов2 : 1Краснодар
07.10.2023Мир Российская Премьер-лига11-й турКраснодар3 : 2Ростов
21.05.2023Мир Российская Премьер-лига28-й турКраснодар3 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар515
2 Спартак М512
3 ЦСКА511
4 Зенит59
5 Динамо Мх59
6 Балтика57
7 Динамо М57
8 Рубин56
9 Оренбург56
10 Ахмат55
11 Ростов55
12 Крылья Советов55
13
Стыковая зона
Родина54
14
Стыковая зона
Локомотив М53
15
Зона вылета
Факел52
16
Зона вылета
Акрон52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краснодар
0%
Ничья
0%
Ростов
0%

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