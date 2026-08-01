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Локомотив М - Динамо М 29 Августа прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
29 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур
Локомотив М
Динамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Динамо М, которое состоится 29 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
ГерманияСандро Шварц
История личных встреч
01.05.2026Мир Российская Премьер-лига28-й турЛокомотив М1 : 1Динамо М
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турДинамо М3 : 5Локомотив М
12.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Локомотив М1 : 5Динамо М
15.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й турЛокомотив М2 : 1Динамо М
15.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Динамо М2 : 0Локомотив М
28.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матчЛокомотив М0 : 1 3 : 4Динамо М
05.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчДинамо М1 : 2Локомотив М
27.07.2024Мир Российская Премьер-лига2-й турДинамо М3 : 1Локомотив М
03.03.2024Мир Российская Премьер-лига19-й турДинамо М2 : 1Локомотив М
21.10.2023Мир Российская Премьер-лига12-й турЛокомотив М0 : 0Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар515
2 Спартак М512
3 ЦСКА511
4 Зенит59
5 Динамо Мх59
6 Балтика57
7 Динамо М57
8 Рубин56
9 Оренбург56
10 Ахмат55
11 Ростов55
12 Крылья Советов55
13
Стыковая зона
Родина54
14
Стыковая зона
Локомотив М53
15
Зона вылета
Факел52
16
Зона вылета
Акрон52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Локомотив М
0%
Ничья
0%
Динамо М
100%

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