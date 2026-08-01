Локомотив М - Динамо М 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Динамо М, которое состоится 29 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Михаил Михайлович Галактионов
|Сандро Шварц
|01.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 5
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 5
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|28.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1 3 : 4
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 2
|27.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|15
|2
|Спартак М
|5
|12
|3
|ЦСКА
|5
|11
|4
|Зенит
|5
|9
|5
|Динамо Мх
|5
|9
|6
|Балтика
|5
|7
|7
|Динамо М
|5
|7
|8
|Рубин
|5
|6
|9
|Оренбург
|5
|6
|10
|Ахмат
|5
|5
|11
|Ростов
|5
|5
|12
|Крылья Советов
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Факел
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Акрон
|5
|2