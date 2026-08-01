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Ахмат - Крылья Советов 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
29 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур
Ахмат
Крылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 29 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
РоссияСергей Александрович Булатов
История личных встреч
11.04.2026Мир Российская Премьер-лига24-й турКрылья Советов2 : 2Ахмат
16.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й турАхмат3 : 1Крылья Советов
12.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Крылья Советов0 : 1Ахмат
24.11.2024Мир Российская Премьер-лига16-й турКрылья Советов2 : 1Ахмат
23.09.2024Мир Российская Премьер-лига9-й турАхмат1 : 1Крылья Советов
10.05.2024Мир Российская Премьер-лига28-й турКрылья Советов0 : 2Ахмат
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CКрылья Советов0 : 3Ахмат
30.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 1Крылья Советов
22.07.2023Мир Российская Премьер-лига1-й турАхмат1 : 2Крылья Советов
19.03.2023Мир Российская Премьер-лига20-й турКрылья Советов0 : 1Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар515
2 Спартак М512
3 ЦСКА511
4 Зенит59
5 Динамо Мх59
6 Балтика57
7 Динамо М57
8 Рубин56
9 Оренбург56
10 Ахмат55
11 Ростов55
12 Крылья Советов55
13
Стыковая зона
Родина54
14
Стыковая зона
Локомотив М53
15
Зона вылета
Факел52
16
Зона вылета
Акрон52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ахмат
0%
Ничья
0%
Крылья Советов
0%

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