Ахмат - Крылья Советов 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 29 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Станислав Саламович Черчесов
|Сергей Александрович Булатов
|11.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|24.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|23.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|22.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|19.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|15
|2
|Спартак М
|5
|12
|3
|ЦСКА
|5
|11
|4
|Зенит
|5
|9
|5
|Динамо Мх
|5
|9
|6
|Балтика
|5
|7
|7
|Динамо М
|5
|7
|8
|Рубин
|5
|6
|9
|Оренбург
|5
|6
|10
|Ахмат
|5
|5
|11
|Ростов
|5
|5
|12
|Крылья Советов
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Факел
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Акрон
|5
|2