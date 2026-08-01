Ленинградец - КАМАЗ 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - КАМАЗ, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Иванович Подпалый
|Антон Геннадьевич Хазов
|02.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|03.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|8
|21
| 2
Повышение
|Велес
|8
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|8
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|7
|14
|5
|Торпедо М
|7
|13
|6
|Уфа
|7
|12
|7
|Спартак Кс
|7
|12
|8
|Шинник
|7
|12
|9
|Арсенал Т
|8
|11
|10
|Ротор
|8
|10
|11
|Нефтехимик
|8
|9
|12
|Енисей
|7
|9
|13
|Челябинск
|7
|7
|14
|Волга Ул
|7
|6
|15
|Текстильщик
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|7
|6
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|3
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|8
|2