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Ленинградец - КАМАЗ 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 9-й тур
Ленинградец
КАМАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - КАМАЗ, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
РоссияСергей Иванович Подпалый
РоссияАнтон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
02.03.2024Россия — Мелбет Первая лига21-й турЛенинградец0 : 0КАМАЗ
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финалаКАМАЗ1 : 0Ленинградец
03.09.2023Россия — Мелбет Первая лига8-й турКАМАЗ1 : 1Ленинградец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород821
2
Повышение
Велес818
3
Плей-офф за повышение
Сочи816
4
Плей-офф за повышение
Урал714
5 Торпедо М713
6 Уфа712
7 Спартак Кс712
8 Шинник712
9 Арсенал Т811
10 Ротор810
11 Нефтехимик89
12 Енисей79
13 Челябинск77
14 Волга Ул76
15 Текстильщик86
16
Зона вылета
Ленинградец76
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск73
18
Зона вылета
КАМАЗ82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ленинградец
0%
Ничья
0%
КАМАЗ
0%

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