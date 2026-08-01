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Текстильщик - Велес 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 9-й тур
Текстильщик
Велес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Велес, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Текстильщик
Иваново
Велес
Москва
Главные тренеры
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
РоссияАлексей Борисович Стукалов
История личных встреч
23.05.2026Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 14-й турВелес1 : 2Текстильщик
04.04.2026Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 6-й турТекстильщик0 : 1Велес
20.09.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 10-й турТекстильщик0 : 0Велес
27.07.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 2-й турВелес1 : 0Текстильщик
21.09.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 10-й турТекстильщик0 : 2Велес
28.07.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 2-й турВелес5 : 1Текстильщик
12.03.2022ФНЛ - Первый дивизион27-й турВелес3 : 2Текстильщик
05.09.2021ФНЛ - Первый дивизион9-й турТекстильщик2 : 0Велес
15.05.2021ФНЛ - Первый дивизион42-й турВелес2 : 1Текстильщик
01.08.2020ФНЛ - Первый дивизион1-й турТекстильщик0 : 0Велес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород821
2
Повышение
Велес818
3
Плей-офф за повышение
Сочи816
4
Плей-офф за повышение
Урал714
5 Торпедо М713
6 Уфа712
7 Спартак Кс712
8 Шинник712
9 Арсенал Т811
10 Ротор810
11 Нефтехимик89
12 Енисей79
13 Челябинск77
14 Волга Ул76
15 Текстильщик86
16
Зона вылета
Ленинградец76
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск73
18
Зона вылета
КАМАЗ82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Текстильщик
0%
Ничья
0%
Велес
0%

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