Текстильщик - Велес 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Велес, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Алексей Борисович Стукалов
|23.05.2026
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 14-й тур
|1 : 2
|04.04.2026
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 6-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 10-й тур
|0 : 0
|27.07.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 2-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 10-й тур
|0 : 2
|28.07.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 2-й тур
|5 : 1
|12.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|3 : 2
|05.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 0
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|2 : 1
|01.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|8
|21
| 2
Повышение
|Велес
|8
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|8
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|7
|14
|5
|Торпедо М
|7
|13
|6
|Уфа
|7
|12
|7
|Спартак Кс
|7
|12
|8
|Шинник
|7
|12
|9
|Арсенал Т
|8
|11
|10
|Ротор
|8
|10
|11
|Нефтехимик
|8
|9
|12
|Енисей
|7
|9
|13
|Челябинск
|7
|7
|14
|Волга Ул
|7
|6
|15
|Текстильщик
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|7
|6
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|3
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|8
|2