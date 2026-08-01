Ливерпуль - Ноттингем Форест 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ноттингем Форест, которое состоится 29 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алисон Бекер
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|73
|пз
|Рио Нгумоа
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|9
|нп
|Александер Исак
|26
|вр
|Матц Селс
|23
|зщ
|Жаир Кунья
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|34
|пз
|Ола Айна
|24
|пз
|Джеймс Макэйти
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|3
|пз
|Неко Уильямс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Дан Ндой
|11
|нп
|Игор Жезус
|Андони Ираола
|Оливер Гласнер
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Брентфорд
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|1
|3
| 6
Лига Европы
|Челси
|1
|3
| 7
Лига конференций
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Ипсвич Таун
|1
|3
|9
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|10
|Ливерпуль
|1
|1
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|12
|Фулхэм
|1
|0
|13
|Сандерленд
|1
|0
|14
|Борнмут
|1
|0
|15
|Ноттингем Форест
|1
|0
|16
|Кристал Пэлас
|1
|0
|17
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ковентри Сити
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|1
|0