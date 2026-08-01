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Ливерпуль - Ноттингем Форест 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
29 Августа 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ливерпуль
Ноттингем Форест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ноттингем Форест, которое состоится 29 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Бразилия вр Алисон Бекер
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
5 Франция зщ Жереми Жаке
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
73 Англия пз Рио Нгумоа
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
9 Швеция нп Александер Исак
26 Бельгия вр Матц Селс
23 Бразилия зщ Жаир Кунья
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
34 Нигерия пз Ола Айна
24 Англия пз Джеймс Макэйти
6 Кот-д&#039;Ивуар пз Ибраим Сангаре
3 Уэльс пз Неко Уильямс
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария пз Дан Ндой
11 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль0 : 3Ноттингем Форест
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ноттингем Форест1 : 1Ливерпуль
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль0 : 1Ноттингем Форест
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль3 : 0Ноттингем Форест
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль3 : 2Ноттингем Форест
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0Ливерпуль
20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Арсенал13
3
Лига чемпионов
Брентфорд13
4
Лига чемпионов
Халл Сити13
5
Лига Европы
Эвертон13
6
Лига Европы
Челси13
7
Лига конференций
Манчестер Сити13
8 Ипсвич Таун13
9 Лидс Юнайтед13
10 Ливерпуль11
11 Ньюкасл Юнайтед11
12 Фулхэм10
13 Сандерленд10
14 Борнмут10
15 Ноттингем Форест10
16 Кристал Пэлас10
17 Манчестер Юнайтед10
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур10
19
Зона вылета
Ковентри Сити10
20
Зона вылета
Астон Вилла10
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Ноттингем
33%

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