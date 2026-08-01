Ковентри Сити - Халл Сити 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Халл Сити, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|19
|вр
|Карл Рашворт
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|4
|зщ
|Бобби Томас
|24
|зщ
|Орель Аменда
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|8
|пз
|Калеб Йиренки
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|16
|пз
|Фрэнк Оньека
|18
|нп
|Лум Чауна
|9
|нп
|Эллис Симмс
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|18
|зщ
|Коди Драмех
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
|15
|зщ
|Джон Иган
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Райан Джилз
|25
|пз
|Мэтти Крукс
|27
|пз
|Реган Слейтер
|21
|пз
|Эллиот Страуд
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|Фрэнк Лэмпард
|Сергей Якирович
|06.04.2026
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 0
|14.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 3
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|11.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|3 : 2
|16.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Брентфорд
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|1
|3
| 6
Лига Европы
|Челси
|1
|3
| 7
Лига конференций
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Ипсвич Таун
|1
|3
|9
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|10
|Ливерпуль
|1
|1
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|12
|Фулхэм
|1
|0
|13
|Сандерленд
|1
|0
|14
|Борнмут
|1
|0
|15
|Ноттингем Форест
|1
|0
|16
|Кристал Пэлас
|1
|0
|17
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ковентри Сити
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|1
|0