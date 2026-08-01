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Ковентри Сити - Халл Сити 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
29 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Джош Смит (Питерборо, Англия);
Ковентри Сити
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Халл Сити, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
19АнглияврКарл Рашворт
27НидерландызщМилан ван Эвейк
4АнглиязщБобби Томас
24ШвейцариязщОрель Аменда
3УэльсзщДжей Дасилва
8ГанапзКалеб Йиренки
6АнглияпзМэтт Граймз
16НигерияпзФрэнк Оньека
18ФранциянпЛум Чауна
9АнглиянпЭллис Симмс
23ГананпБрендон Томас-Асанте
19ГрецияврКонстантинос Цолакис
18АнглиязщКоди Драмех
17Северная ИрландиязщПатрик Макнейр
15ИрландиязщДжон Иган
32СенегалзщНобель Менди
3АнглиязщРайан Джилз
25АнглияпзМэтти Крукс
27АнглияпзРеган Слейтер
21ШвецияпзЭллиот Страуд
10АлжирнпМохамед Беллуми
9ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
АнглияФрэнк Лэмпард
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
История личных встреч
06.04.2026Англия — ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турХалл Сити0 : 0Ковентри Сити
09.08.2025Англия — ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турКовентри Сити0 : 0Халл Сити
14.04.2025Англия — ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турХалл Сити1 : 1Ковентри Сити
14.12.2024Англия — ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКовентри Сити2 : 1Халл Сити
24.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турКовентри Сити2 : 3Халл Сити
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХалл Сити1 : 1Ковентри Сити
11.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турКовентри Сити1 : 1Халл Сити
27.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХалл Сити3 : 2Ковентри Сити
16.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турКовентри Сити0 : 2Халл Сити
30.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турХалл Сити0 : 1Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Арсенал13
3
Лига чемпионов
Брентфорд13
4
Лига чемпионов
Халл Сити13
5
Лига Европы
Эвертон13
6
Лига Европы
Челси13
7
Лига конференций
Манчестер Сити13
8 Ипсвич Таун13
9 Лидс Юнайтед13
10 Ливерпуль11
11 Ньюкасл Юнайтед11
12 Фулхэм10
13 Сандерленд10
14 Борнмут10
15 Ноттингем Форест10
16 Кристал Пэлас10
17 Манчестер Юнайтед10
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур10
19
Зона вылета
Ковентри Сити10
20
Зона вылета
Астон Вилла10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ковентри Сити
0%
Ничья
0%
Халл Сити
0%

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